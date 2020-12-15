'Kadını kadın muayene eder' dedi, sağlık emekçisini darbetti
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, rahatsızlanan eşini hastaneye getiren S.B. (25), yardım etmek için iğne yapılan bölüme giren tıp teknisyeni Mehmet Gürkan Ören'i, "Erkeği erkek, kadını kadın muayene eder" diyerek, darbetti.
Olay, dün akşam saatlerinde ilçedeki özel bir hastanede yaşandı. Rahatsızlanan eşini hastaneye getiren S.B., müşahede odasına alınan eşine iğne yapan hemşireye yardım etmek için kapalı olan perdeyi açan tıp teknisyeni Mehmet Gürkan Ören'e tepki gösterdi.
KÜFÜR, HAKARET, ŞİDDET
İddiaya göre, sağlık emekçisinin üzerine yürüyerek, küfür ve hakaret eden S.B., "Sen niye içeriye giriyorsun, erkeği erkek, kadını da kadın muayene eder" dedikten sonra Ören'i darbetti. Güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle uzaklaştırılan S.B., daha sonra çağrılan polis tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.
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