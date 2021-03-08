Kadının bir günü
Çalışan, üreten, hayat veren, dayanışan ve ayakta kalmak için direnen kadınların sıcak dostluğuna çok ihtiyacımız var. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!
8 Mart, sabahın ilk saatleri;
-Anne daha sabah olmadı. Bak dışarısı karanlık. Bırak da uyuyayım. Hem okula gitmek istemiyorum bugün.
-Olmaz öyle şey..Haydi kalk güzel kızım, sana omlet yaptım, hem de peynirli. Çok seversin. Gel yüzünü yıkayalım. Daha saçını taraman, giyinmen, okul çantanı hazırlaman gerekiyor. Ödevini bitirmiştin değil mi?
-Anne, ev çok soğuk.
-Az sonra soba tutuşur çocuğum. Dur, baban çağırıyor. Mutfağa gitmem lazım. Herhalde çayı bitti. Ekmekler çok yanarsa kızar şimdi. Sen de kalk hazırlan artık.
8 Mart, öğlene doğru;
-Hocam beni çağırmışsınız. Lisans bitirme projesiyle ilgili demiştiniz.
-Evet.Bazı sorunlar var çalışmanda.
-Ne gibi sorunlar hocam? Önerdiğiniz tüm kaynakları kullanmıştım. Derslerinize de eksiksiz girdim.
-Evet, evet. Akademik açıdan söylemiyorum zaten. Ofisin kapısını kapat, gel şuraya otur.
-Peki hocam.
-Sorun senin fazla güzel olman. Çalışmanı her okuduğumda seni hayal ediyorum. Bu güzellikle tek kelime yazmasan da mezun ederim seni. Yaklaşsana biraz?
Semih Poroy
8 Mart, öğle saatleri;
-Yanına atkı al Emine Hanım. Soğuktur taşlar şimdi.
-Tamam. Resmi aldın mı sen? Geçen sefer polisler paralamıştı.
-Evet aldım. Yeni bastırdık. Bak.
-Her seferinde oğlumun yüzü soluklaşıyor sanki.
-Sen orada oldukça solmaz oğlun merak etme.
-Adalet yerini bulsun da ben yüz yıl daha her cumartesi yere otururum.
8 Mart, öğleden sonra;
-Füsun Hanım, buyrun oturun lütfen.
-Müdür Bey, eğer yıl sonu bütçesiyle ilgili ise ben genel müdüre gerekli belgeleri ilettim. Bunu önümüzdeki hafta ortakların da katılacağı toplantıda gündeme getireceğiz.
-Hayır. Yani evet. Onunla da ilgili. Sizinle açık konuşacağım. Fazla çalışıyorsunuz Füsun Hanım. Ekipteki herkes rahatsız bundan. Sizin diğerlerini başarısız göstermeye çalıştığınızı söylüyorlar.
-Anlamadım.
-Kariyerinizle ilgili hırslarınız ekipteki erkekleri tedirgin ediyor Füsun Hanım. Ayrıca gayet iyi biliyorsunuz ki hedeflediğiniz pozisyona asla bir kadını getirmeyecekler. Bence siz kendinize daha uygun bir pozisyon bulun.
-Yani?
-Yani sizi işten çıkarıyorum Füsun Hanım. Mahkemede görüşürüz.
8 Mart, akşam;
-8 Mart Dünya Kadınlar Günün kutlu olsun sevgilim. Nasıl geçti günün?
-Pek iyi değildi. Kız öğrencilerimden birini ailesi zorla evlendirecekmiş. Kız ağlaya ağlaya anlattı bana.
-Üzücü elbette, ama sen ne yapabilirsin ki?
-Şikayet edebilirim ve çocuğu kurtarmak için uğraşabilirim.
-O zaman kendi işini tehlikeye atarsın. Bir sürü borcumuz var biliyorsun. Sen tek başına mı getireceksin adaleti?
…
Çalışan, üreten, hayat veren, dayanışan ve ayakta kalmak için direnen kadınların sıcak dostluğuna çok ihtiyacımız var. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!
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