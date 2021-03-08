Kadının bir günü

Çalışan, üreten, hayat veren, dayanışan ve ayakta kalmak için direnen kadınların sıcak dostluğuna çok ihtiyacımız var. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!

Elçin Poyrazlar/Çuvaldız
08 Mart 2021 Pazartesi, 20:28
Kadının bir günü
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8 Mart, sabahın ilk saatleri;

-Anne daha sabah olmadı. Bak dışarısı karanlık. Bırak da uyuyayım. Hem okula gitmek istemiyorum bugün.

-Olmaz öyle şey..Haydi kalk güzel kızım, sana omlet yaptım, hem de peynirli. Çok seversin. Gel yüzünü yıkayalım. Daha saçını taraman, giyinmen, okul çantanı hazırlaman gerekiyor. Ödevini bitirmiştin değil mi?

-Anne, ev çok soğuk. 

-Az sonra soba tutuşur çocuğum. Dur, baban çağırıyor. Mutfağa gitmem lazım. Herhalde çayı bitti. Ekmekler çok yanarsa kızar şimdi. Sen de kalk hazırlan artık.

8 Mart, öğlene doğru;

-Hocam beni çağırmışsınız. Lisans bitirme projesiyle ilgili demiştiniz. 

-Evet.Bazı sorunlar var çalışmanda. 

-Ne gibi sorunlar hocam? Önerdiğiniz tüm kaynakları kullanmıştım. Derslerinize de eksiksiz girdim. 

-Evet, evet. Akademik açıdan söylemiyorum zaten. Ofisin kapısını kapat, gel şuraya otur. 

-Peki hocam. 

-Sorun senin fazla güzel olman. Çalışmanı her okuduğumda seni hayal ediyorum. Bu güzellikle tek kelime yazmasan da mezun ederim seni. Yaklaşsana biraz?

Semih Poroy

8 Mart, öğle saatleri;

-Yanına atkı al Emine Hanım. Soğuktur taşlar şimdi. 

-Tamam. Resmi aldın mı sen? Geçen sefer polisler paralamıştı. 

-Evet aldım. Yeni bastırdık. Bak. 

-Her seferinde oğlumun yüzü soluklaşıyor sanki. 

-Sen orada oldukça solmaz oğlun merak etme. 

-Adalet yerini bulsun da ben yüz yıl daha her cumartesi yere otururum.


8 Mart, öğleden sonra;

-Füsun Hanım, buyrun oturun lütfen.

-Müdür Bey, eğer yıl sonu bütçesiyle ilgili ise ben genel müdüre gerekli belgeleri ilettim. Bunu önümüzdeki hafta ortakların da katılacağı toplantıda gündeme getireceğiz. 

-Hayır. Yani evet. Onunla da ilgili. Sizinle açık konuşacağım. Fazla çalışıyorsunuz Füsun Hanım. Ekipteki herkes rahatsız bundan. Sizin diğerlerini başarısız göstermeye çalıştığınızı söylüyorlar. 

-Anlamadım. 

-Kariyerinizle ilgili hırslarınız ekipteki erkekleri tedirgin ediyor Füsun Hanım. Ayrıca gayet iyi biliyorsunuz ki hedeflediğiniz pozisyona asla bir kadını getirmeyecekler. Bence siz kendinize daha uygun bir pozisyon bulun. 

-Yani?

-Yani sizi işten çıkarıyorum Füsun Hanım. Mahkemede görüşürüz. 

8 Mart, akşam;

-8 Mart Dünya Kadınlar Günün kutlu olsun sevgilim. Nasıl geçti günün?

-Pek iyi değildi. Kız öğrencilerimden birini ailesi zorla evlendirecekmiş.  Kız ağlaya ağlaya anlattı bana. 

-Üzücü elbette, ama sen ne yapabilirsin ki?

-Şikayet edebilirim ve çocuğu kurtarmak için uğraşabilirim. 

-O zaman kendi işini tehlikeye atarsın. Bir sürü borcumuz var biliyorsun. Sen tek başına mı getireceksin adaleti?

Çalışan, üreten, hayat veren, dayanışan ve ayakta kalmak için direnen kadınların sıcak dostluğuna çok ihtiyacımız var. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!


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