Kadının bir günü

08 Mart 2021 Pazartesi, 20:28

8 Mart, sabahın ilk saatleri;

-Anne daha sabah olmadı. Bak dışarısı karanlık. Bırak da uyuyayım. Hem okula gitmek istemiyorum bugün.

-Olmaz öyle şey..Haydi kalk güzel kızım, sana omlet yaptım, hem de peynirli. Çok seversin. Gel yüzünü yıkayalım. Daha saçını taraman, giyinmen, okul çantanı hazırlaman gerekiyor. Ödevini bitirmiştin değil mi?

-Anne, ev çok soğuk.

-Az sonra soba tutuşur çocuğum. Dur, baban çağırıyor. Mutfağa gitmem lazım. Herhalde çayı bitti. Ekmekler çok yanarsa kızar şimdi. Sen de kalk hazırlan artık.

8 Mart, öğlene doğru;

-Hocam beni çağırmışsınız. Lisans bitirme projesiyle ilgili demiştiniz.

-Evet.Bazı sorunlar var çalışmanda.

-Ne gibi sorunlar hocam? Önerdiğiniz tüm kaynakları kullanmıştım. Derslerinize de eksiksiz girdim.

-Evet, evet. Akademik açıdan söylemiyorum zaten. Ofisin kapısını kapat, gel şuraya otur.

-Peki hocam.

-Sorun senin fazla güzel olman. Çalışmanı her okuduğumda seni hayal ediyorum. Bu güzellikle tek kelime yazmasan da mezun ederim seni. Yaklaşsana biraz?

Semih Poroy

8 Mart, öğle saatleri;

-Yanına atkı al Emine Hanım. Soğuktur taşlar şimdi.

-Tamam. Resmi aldın mı sen? Geçen sefer polisler paralamıştı.

-Evet aldım. Yeni bastırdık. Bak.

-Her seferinde oğlumun yüzü soluklaşıyor sanki.

-Sen orada oldukça solmaz oğlun merak etme.

-Adalet yerini bulsun da ben yüz yıl daha her cumartesi yere otururum.





8 Mart, öğleden sonra;

-Füsun Hanım, buyrun oturun lütfen.

-Müdür Bey, eğer yıl sonu bütçesiyle ilgili ise ben genel müdüre gerekli belgeleri ilettim. Bunu önümüzdeki hafta ortakların da katılacağı toplantıda gündeme getireceğiz.

-Hayır. Yani evet. Onunla da ilgili. Sizinle açık konuşacağım. Fazla çalışıyorsunuz Füsun Hanım. Ekipteki herkes rahatsız bundan. Sizin diğerlerini başarısız göstermeye çalıştığınızı söylüyorlar.

-Anlamadım.

-Kariyerinizle ilgili hırslarınız ekipteki erkekleri tedirgin ediyor Füsun Hanım. Ayrıca gayet iyi biliyorsunuz ki hedeflediğiniz pozisyona asla bir kadını getirmeyecekler. Bence siz kendinize daha uygun bir pozisyon bulun.

-Yani?

-Yani sizi işten çıkarıyorum Füsun Hanım. Mahkemede görüşürüz.

8 Mart, akşam;

-8 Mart Dünya Kadınlar Günün kutlu olsun sevgilim. Nasıl geçti günün?

-Pek iyi değildi. Kız öğrencilerimden birini ailesi zorla evlendirecekmiş. Kız ağlaya ağlaya anlattı bana.

-Üzücü elbette, ama sen ne yapabilirsin ki?

-Şikayet edebilirim ve çocuğu kurtarmak için uğraşabilirim.

-O zaman kendi işini tehlikeye atarsın. Bir sürü borcumuz var biliyorsun. Sen tek başına mı getireceksin adaleti?

…

Çalışan, üreten, hayat veren, dayanışan ve ayakta kalmak için direnen kadınların sıcak dostluğuna çok ihtiyacımız var. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!