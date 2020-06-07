Kadınlar Aktürk’ün öldürüldüğü yerde eylem yaptılar

07 Haziran 2020 Pazar, 06:00

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Aktürk’ün fotoğrafını taşıyarak “Ayşegül için sessiz kalmıyoruz” sloganları attı.

Platform üyelerinden Ayşen Ece Kavas, “Bu ülkede kadınlar neden öldürülüyor. Reddettiği için, boşanmak istediği için, kendi hayatına dair karar vermek istediği için. Evlerinde öldürülüyor kadınlar. Sokak ortasında öldürülüyorlar. Bir ayda 21 kadın öldürüldü. Salgından değil, trafik kazasından değil cesaret bulan kendini kadınlar üzerinde egemen zanneden erkekler yüzünden öldürüldüler. Biz yatışmıyoruz. Nasıl yatışabiliriz? Biz her bir kadını yaşatmaya çalışırken bizim toplumun öfkesini kimse yatıştıramaz” dedi.

Aktürk, Tokat’ın Zile ilçesinde toprağa verildi. 14 yaşındaki kızı İrem, tabutuna sarılarak “Anne gitme. Anne sözünü tutacağım. Her şeyi yapacağım” diye ağladı.