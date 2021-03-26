Kadınlar bir kez daha haykırdı: Laiklik için direneceğiz

26 Mart 2021 Cuma, 20:51

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Kadın Meclisleri Komünist Kadınlar Eşitlik Kadın Örgütü, İlerici Kadınlar Derneği, İlerici Kadınlar Dayanışma Derneği çağrısıyla yapılan eylemde "Kararı geri çek, sözleşmeyi uygula" pankartı taşındı. Polis, Mehmet Ayvalıtaş Parkı'na yürümek isteyen kadınların önüne barikat kurarak yürümelerine izin vermedi. Basın açıklaması Bahariye Caddesi'nin girişinde okundu. Kadınlar sıklıkla "barikatı aç" sloganları attı.

Eylem konuşan Kadın Cinayetleri'ni Durduracağız Platformu üyesi Ayşen Ece Kavas, "Uluslararası sözleşmemiz Meclis'te karar altına alınmasına rağmen bir gecede imzadan çekildiler. Buradan bu kararı geri çektireceğimizi tekrar söyleyelim. Bu kararı bir avuç kadın düşmanı için milyonlarca kadını yok sayarak aldılar. Eğer onlar yok sayıyorsa biz de hesap soracağız. Kadın düşmanları bir kez daha duysun. Biz çok iyi biliyoruz ki bu kararı bir grup laiklik düşmanı için aldılar ancak biz kadınlar laiklik için direneceğiz. Kadınların özgürce yaşamasına gökkuşağının renklerine tahammül edemiyorlar. Bu kararı verenlerden elbet hesap soracağız" ifadelerini kullandı.

İKD Genel Sekreteri Nuray Yenil ise, "Yürüyüş hakkımız engelleniyor barikatlar kuruluyor. Bir gece vakti yayınlanan kararname de bugün anayasal hakkımızı engelleyen bu barikat gibi yok hükmündedir. İstanbul Sözleşmesinin kaldırılmasının ardından tarikatlar göbek atıyorlar. Şerri hukuk istiyorlar, buna asla boyun eğmeyeceğiz. Bir kez daha buradan haykırıyoruz fetvalarınızı tanımıyoruz. Bu barikatı kadın katillerinin önüne kurduklarını gördük mü o zaman bizim önümüze de kuramayacaklar" diye konuştu.

Eylemde, İstanbul Sözleşmesi yaşatır, AKP'den hesabı kadınlar soracak, laiklik için direneceğiz, kadın düşmanı, yobaz AKP, fetvanız batsın kadınlar yaşasın gökkuşağı değil ayrımcılık suç" sloganları atıldı.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim ise şunları söyledi:

Kadınların yaşam hakkıyla dalga geçiyorlar diyorlar. Bir gece yarısı bir adamın kadarıyla İstanbul Sözleşmesi hayatımızdan çıkacak sanıyorlar. Hayır çıkmayacak. Biz kadınlar vicdan istemiyoruz. Batsın sizin vicdanınız batsın. Vicdan değil, hukuk devletinde o kağıt parçaları konuşur. İstanbul Sözleşmesi hâlâ yürürlüktedir. O karar yok hükmündedir. Cumhurbaşkanı'nın kağıt parçası dediği anayasada temel haklarımız güvence altına alınmıştır. Her gün LGBTİ'leri hedef göstererek siyasi irade olarak suç işliyorlar. O görüntüleri hepimiz izledik. İşte o görüntülerin sorumlusu istanbul Sözleşmesi'den çekilme kararı alanlardır.

Komünist Kadınlar adına konuşan Eda Çukadar ise şunları dedi:

"Biz bize bugün barikat kurulan karanlık sokakları çok iyi biliyoruz. Biz numaralık sokaklarda kulaklık takıp yürüdüğümüzü. Sağa sola çekiştirilmemek için sokağın ortasından yürüdüğümüzü çok iyi biliyoruz. Onlar da şunu bilsin, biz bu sokakları da onlara dar edeceğiz."