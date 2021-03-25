Kadınlar İstanbul Sözleşmesi için yeniden Kadıköy'de olacak

İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine tepkiler sürüyor. Kadınlar bugün bir kez daha Kadıköy'den iktidara seslenecek.

cumhuriyet.com.tr
25 Mart 2021 Perşembe, 12:18
Kadınlar İstanbul Sözleşmesi için yeniden Kadıköy'de olacak
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Cumhurbaşkanı kararıyla Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'den çekilmesine kadınların tepkisi sürüyor.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri, yeniden bir araya gelinmesi için çağrı yaptı.

Yapılan açıklamada, kadınlar, 'Kararı geri çek, sözleşmeyi uygula' demek için 26 Mart Cuma 18:30’da Kadıköy Bahariye girişinde buluşacak.

Komünist Kadınlar

Eşitlik Kadın Örgütü

İlerici Kadınlar Derneği

İlerici Kadınlar Dayanışma Derneği


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