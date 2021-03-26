Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Kararı verdik girdik, girdiğimiz gibi çıktık
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aşı takvimi için "Rusya ile görüşmelerimiz devam ediyor. Rusya'dan da gelecek aşılar bizi rahatlatacak" ifadelerini kullandı. Erdoğan, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesiyle ilgili de "Biz kararımızı verdik girdik, girdiğimiz gibi de çıkarız. Biz kararımızı bildirdik böylece iş bitmiş oldu" dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı sonrası basına açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın açıklamalarından bazı başlıklar şöyle:
AŞI TAKVİMİ
"-Çin'den aldığımız aşıların dışında bizim Çin ile yaptığımız ilk anlaşma 100 milyon fazdı. Bunun ilk etabı 50 milyon fazdı. An itibarıyla bu aşı bize ulaşmış değil. Şubat sonu bize ulaşacaktı. Kendilerine dün bunu tekrar hatırlattım. Süratle beklediğimizi söyledim.
-Nisan sonu itibarıyla 100 milyon anlaşmamız vardı. Almanya'dan 1 milyon 400 bin aşı gelimize ulaştı. Onun da tamamı 10 milyon itibarıyla elimize ulaşacak.
-Temenni ederiz ki mayıs, haziran gibi bu iş tamamlansın, bitsin. Çin'den 50 milyon doz aşı bekliyoruz. Almanya'dan 1,5 milyon doz BioNTech aşısı geldi.
-Bu arada Rusya ile de görüşmelerimiz devam ediyor. Rusya'dan da gelecek aşılar bizi rahatlatacak. Bu süreç içerisinde aşıyı insanımız için en tesirli kaynak olarak görüyoruz. Yerli olarak aşı çalışmalarımız devam ederken ilaç çalışmalarımız da yerli olarak devam ediyor.
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ
Muhalefet bu işleri bilmiyor. Bilse zaten böyle bir ifadeyi de yapmazlar. Cumhurbaşkanlığının attığı adım yasaldır. Bu yolda devam edecektir. Bunlar birçok şeyi karıştırıyor. Uluslararası anlaşmaların altında mıdır, üstünde midir havayı bulandırmaktan başka bir şey değildir. 3 ay sonra da bununla ilgili kararı açıklayacaktır. Biz de çıkmış olacağız. Bu bizimle alakalı değil. Yine Meclis ile alakası söz konusu değil. Girdiğimiz gibi çıkarız. Kimse önünü arkasını karıştırmasın. Çıkma kararı verdik, kendilerine bildirdik.
HARP OKULLARI YÖNETMELİĞİ
Harp Okulları yönetmeliğindeki değişiklik bir yasal düzenleme değildir, bir yönetmeliktir. Ülkemizin ve ordumuzun huzuru içindir."
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