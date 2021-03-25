İstanbul Sözleşmesi'nin feshi İzmir'de protesto edildi: Tek adam imzası ile yok sayılamaz

25 Mart 2021 Perşembe, 15:07

Atatürkçü Düşünce Derneği İzmir şubelerince Konak Atatürk Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasına yaklaşık 50 kadın katılırken, Türkiye'de katledilen kadınların isimlerinin yazılı olduğu bir pankart açıldı ve "İstanbul Sözleşmesi Yaşatır" mesajı verildi.

"MECLİS YOK SAYILMIŞTIR"

Atatürkçü Düşünce Derneği İzmir Şubeleri adına konuşan Gülten Irmak, şunları söyledi:

"Anayasamız'ın 104. maddesine göre temel hak ve hürriyetler Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenemez. Meclis onayı ile yürürlük kazanan sözleşmenin Cumhurbaşkanlığı kararı ile kaldırılması meclisi yok saymaktır. Bu kabul edilemez. Bunun bir sonraki aşaması meclisi yok saymaktır. İstanbul Sözleşmesi temel haklar kapsamındadır. Bu yetki gaspıdır. Bir kişinin iki dudağı arasından çıkacak sözle ya da tek adam imzası ile yok sayılamaz."

YOĞUN KATILIM VARDI

CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı İpek Onbaşıoğlu, CHP İl Disiplin Kurulu üyesi Nurhan Yanya, CHP İzmir eski milletvekili Musa Çam, Gaziemir Gönüllü Kadınlar Derneği Başkanı Deniz Arda'nın da katıldığı basın açıklamasında Kadının Gücü Derneği Başkanı Özgül Denizaltı, Lozan Mübadilleri Ege Temsilcisi Nevil Gündoğdu, Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Başkanı Özgün Utku, İzmir Kent Konseyi Başkanı Seniye Nazik Işık ve Eğitim İş 3 Nolu Şube Başkanı Sevda Ketenci de konuşma yaptı.