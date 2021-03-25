İstanbul Sözleşmesi'nin feshi İzmir'de protesto edildi: Tek adam imzası ile yok sayılamaz
İstanbul Sözleşmesi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla feshedilmesi Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) İzmir şubelerince protesto edildi. Konak Atatürk Meydanı'nda toplanan kadınlar önce Andımız'ı okudu. ADD İzmir şubeleri adına konuşan Gülten Irmak, "İstanbul Sözleşmesi bir kişinin iki dudağı arasından çıkacak sözle ya da tek adam imzası ile yok sayılamaz" dedi.
Atatürkçü Düşünce Derneği İzmir şubelerince Konak Atatürk Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasına yaklaşık 50 kadın katılırken, Türkiye'de katledilen kadınların isimlerinin yazılı olduğu bir pankart açıldı ve "İstanbul Sözleşmesi Yaşatır" mesajı verildi.
"MECLİS YOK SAYILMIŞTIR"
Atatürkçü Düşünce Derneği İzmir Şubeleri adına konuşan Gülten Irmak, şunları söyledi:
"Anayasamız'ın 104. maddesine göre temel hak ve hürriyetler Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenemez. Meclis onayı ile yürürlük kazanan sözleşmenin Cumhurbaşkanlığı kararı ile kaldırılması meclisi yok saymaktır. Bu kabul edilemez. Bunun bir sonraki aşaması meclisi yok saymaktır. İstanbul Sözleşmesi temel haklar kapsamındadır. Bu yetki gaspıdır. Bir kişinin iki dudağı arasından çıkacak sözle ya da tek adam imzası ile yok sayılamaz."
YOĞUN KATILIM VARDI
CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı İpek Onbaşıoğlu, CHP İl Disiplin Kurulu üyesi Nurhan Yanya, CHP İzmir eski milletvekili Musa Çam, Gaziemir Gönüllü Kadınlar Derneği Başkanı Deniz Arda'nın da katıldığı basın açıklamasında Kadının Gücü Derneği Başkanı Özgül Denizaltı, Lozan Mübadilleri Ege Temsilcisi Nevil Gündoğdu, Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Başkanı Özgün Utku, İzmir Kent Konseyi Başkanı Seniye Nazik Işık ve Eğitim İş 3 Nolu Şube Başkanı Sevda Ketenci de konuşma yaptı.
Video Haberler
- Canlı yayında Tansu Çiller'e ilişkin çarpıcı iddia
- İstanbul Sözleşmesi'nin feshi İzmir'de protesto edildi
- Kadıköy'de kurşun yağmuru! Ekipler harekete geçti
- Çiğ köfteciye saldırıda istenen ceza belli oldu
- Otobüs şoförü ile yolcu birbirine girdi! İşte o anlar
- İstanbul'da korku dolu anlar!
- Maske kullanımı ne zaman bitecek?
- Kanser riskini 5 kat artırıyor; çay içerken dikkat!
- Genç kadın mastürbasyon yapan tacizciyi ifşa etti
- Erdoğan’dan Burak Yılmaz’a: O ne frikikti ya