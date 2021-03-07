"Kadınlar birlikte güçlü ve asla yalnız yürümeyecekler"
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Samsun’da yaşanan erkek şiddetine tepki gösterdi. İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanmasını istediklerini ifade eden Çerçioğlu, "Kadınlar birlikte güçlü ve asla yalnız yürümeyecekler." dedi.
Erkek şiddeti bu kez Samsun'dan yaşandı. Bir kadın, 5 yaşındaki kızının gözleri önünde, 3 yıl önce boşandığı İbrahim Zarap tarafından öldüresiye dövüldü. Türkiye'yiy ayağa kaldıran saldırıya bir tepki de Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'ndan geldi. Annesi darp edilirken yanında duran küçük kızının çığlıklarını en derinden hissettiğini belirten Özlem Çerçioğlu, yetkililerden yapılması gereken ne varsa yapılmasını istedi.
Kadına şiddetin olmadığı bir dünya istediklerini söyleyen Çerçioğlu, “Samsun'da bir kadını öldüresiye döven caninin videosunu büyük bir öfke ve dehşetle izledim. Gözleri önünde şiddet uygulanan annesini küçücük elleriyle kurtarmaya çalışan o yavrunun çığlıklarını kalbimin en derinlerinde hissediyorum. Neredeyse her gün yeni bir kadın cinayetine tanık oluyoruz. Biz, kadına karşı şiddetin olmadığı, şiddete karşı korunma ihtiyacı
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ ÇAĞRI
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Samsun’da yaşanan kadın şiddetine tepki gösterdi. Çerçioğlu, ”Unutmayın ki kadınlar birlikte güçlü ve asla yalnız yürümeyecekler” dedi.
İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanmasını istediklerini ifade eden Çerçioğlu, bir kadının çığlığının tüm kadınların çığlığı olarak nitelendirdi. Çerçioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Artık ne diyecek sözümüz kaldı ne de sabrımız. Adalet arayan kadınlara karşı kör, sağır ve dilsiz olunmasından, terazinin ağır gelen kısmı altında ezilmekten bıktık. Birimiz güvende değilsek, hiçbirimiz güvende olmayacağız. Bir kadının çığlığı, bütün kadınların çığlığıdır. Bu sebeple: bir büyükşehir belediye başkanı ve bir kadın olarak, kadına şiddete ve kadın cinayetlerine karşı olan yasaların caydırıcılığının artırılması ve İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmasını talep ediyorum. Unutmayın ki kadınlar birlikte güçlü ve asla yalnız yürümeyecekler” ifadelerini kullandı.
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