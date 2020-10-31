Kadınlar derbisinde söz Galatasaray'ın

31 Ekim 2020 Cumartesi, 19:51

Beşiktaş HDI Sigorta - Galatasaray: 73- 84

SALON: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Aydın Karaçam, Alican Alıcı

BEŞİKTAŞ HDI SİGORTA: Melisa Korkmaz 7, İrem Naz Topuz 10, Melek Uzunoğlu 10, Bradford 15, Ivankovic, Nisa Yalçın 9, Elif Bayram 7, Salvadores 14,Senay Zeybek 1, Nur Sezen Yavuz

GALATASARAY: Williams 12, Asena Yalçın 3, Cansu Köksal 3, Steinberga23, Russell 14, Meltem Yıldızhan 8, Pelin Derya Bilgiç 19, Sude Yılmaz, Hruscakova 2, Mısra Albayrak

1'İNCİ PERİYOT: 19-21

DEVRE: 43-39

3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-65

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin7'nnci haftasında Galatasaray, Beşiktaş HDI Sigorta'yı 84-73 mağlup etti. .Karşılaşma öncesi dün vefat eden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ve İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşunda bulunuldu. Beşiktaşlı oyuncular, sahaya "Yanındayız İzmir" yazılı pankartla çıktı.



