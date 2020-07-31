Kadınlar haykıracak

31 Temmuz 2020 Cuma, 10:11

Kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi, faillerinin yargılanması ve en ağır cezayı almasını amaçlayan “İstanbul Sözleşmesi”nin AKP hu¨ku¨meti tarafından geri çekilmesine tepkiler bu¨yu¨yor. İzmirli kadın örgu¨tleri, sendika ve siyasi parti temsilcileri, “İstanbul Sözleşmesi Yaşatır, Vazgeçmiyoruz” diyerek haklarını ve hayatlarını korumak için eylem kararı aldı.

İzmirli kadınlar, 5 Ağustos tarihinde saat 18.30’da Alsancak ÖSYM önu¨nde toplanarak Tu¨rkan Saylan Ku¨ltu¨r Merkezi önu¨ne yu¨ru¨yecek. Kadınlara erkekler de yu¨ru¨yu¨şe katılarak destek verecek. Yu¨zlerce kişinin katılması planlanan eylemde, öldu¨ru¨len kadınların fotoğrafları taşınacak. Kadınlar, du¨du¨k ve ıslıklarla cinayetlerin ve şiddetin durdurulması için, “İstanbul Sözleşmesi Yaşatır. Vazgeçmiyoruz” sloganları atacak.

HERKESİ ÇAĞIRDILAR

Tu¨rkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çıkmaması için eylem kararı alan kadın örgu¨tleri İzmirlileri destek olmaya davet etti. Eyleme katılacak bazı dernek ve platform u¨yeleri, neden sözleşmenin geri çekilmemesi gerektiğini ve eylemin amaçlarını Cumhuriyet’in Egesi’ne anlattı.

İzmir Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Mu¨zeyyen Akşen: Aylardır İstanbul Sözleşmesi’nin yararını anlatıp, geri çekilmesinin cinayetleri artıracağını vurguladık. Ancak AKP bu konuda ısrarlı göru¨nu¨yor. Bizler İzmir’de bulunan kadın örgu¨tleriyle bir araya gelerek eylem yapma kararı aldık. Bizler sesimizi duyurmak için alanda olacağız.

İzmir Barosu Genel Sekreteri Av. Perihan Çağrışım Kayadelen: Hükümet bilinçli bir şekilde İstanbul Sözleşmesi’ni kaldırmaya çalışıyor. Kadınların kanları ile yazılan sözleşmeden asla vazgeçmeyeceğiz. Kadınların sesi daha gu¨r çıkmasın, hakları olmasın diye du¨şu¨nenler sözleşmeyi istemiyor. İstanbul Sözleşmesi’ni sonuna kadar savunacağız

DEÜ Hastanesi SES İşyeri Temsilcisi Gu¨nseli Uğur: İstanbul Sözleşmesi’nin geri çekilmemesi için eylemin yanı sıra sosyal medya ve hastanelerde toplantılar yaparak kadınları ve erkekleri bilgilendiriyoruz. Biz, var olan sözleşmenin zaten uygulanmadığını, geri çekilmesi halinde de kadınların şiddet ve cinayete maruz kalacağını söylu¨yoruz. Sözleşmenin devam etmesi ve uygulanması için mu¨cadeleye devam edeceğiz. 5 Ağustos tarihinde yu¨zlerce kadın ölmemek için sokakta olacak.

KADINLAR İMZA KAMPANYASI BAŞLATTI

Kadınlar imza kampanyası başlattı FOÇA’da kadınlar, İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı kanunun uygulanması için eylem yaptı. 100’e yakın kadın “Pınar Gu¨ltekin’ler Ölmesin” diye haykırdı. Katılımcılar Tu¨rkiye Bu¨yu¨k Millet Meclisi Başkanlığı’na iletilmek u¨zere imza kampanyası başlattı. Açıklama yapan avukat Dirim Metinel, Tu¨rkiye’nin ilk imzacı olması nedeniyle övu¨ndu¨ğu¨ sözleşmeyi bu gu¨nlerde fesh etmeyi gu¨ndeme getirilmesinin u¨zu¨cu¨ olduğunu dile getirdi. Dirim Metinel, “Sözleşme şiddet mağdurlarına statu¨su¨ne dayalı hiçbir ayrımcılık yapılmaksızın uygulanmasını öngöru¨r. Örf adet, gelenek, namus gibi sebeplerin şiddetin ya da cinayetin hafifletici nedeni olarak kabul edilmeyeceğini belirtir. Sözleşme, kadın ve çocukların şiddetten korunmasında yaşamsal öneme sahip. Sözleşmenin kaldırılmasını değil aksine kadına yönelik fiziksel, cinsel ve psikolojik her tu¨rlu¨ şiddetin kaynağı olan toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı etkin önlemler alınmasını istiyoruz” diye konuştu.