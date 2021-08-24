Kadınların en büyük dört yatak odası korkusu: Seks sırasında sizi ne endişelendirir?

24 Ağustos 2021 Salı, 18:00

Birçok insan cinsel ilişkiden keyif alırken birçoğu ise cinsel ilişkiyi stres ve endişe kaynağı olarak görebiliyor.

Daily Mail'in haberine göre, Cinsel ilişkinin bu denli stres yaratmasının sebebi seks sırasında düşünülen sorulardan kaynaklanıyor. ‘Ya vücudum yeterince iyi değilse? Ya partnerim beni yargılarsa? Ya orgazm olmazsam?’ Bu sorular ve endişeler herkesin aklından geçebilir.

Her şeyde en iyi olmaya teşvik edilen bir toplumda yaşayan insanlar bilinç altlarına yerleşmiş bu düşünceleri her zaman durduramayabiliyor.

Cox, kadınlar için cinsel ilişkiyi engelleyen korku ve endişeleri yatıştırmaya yardımcı olacak bazı pratik tavsiyeler verdi.

KADINLAR İÇİN EN BÜYÜK DÖRT SEKS KORKUSU

1) Ya cinsel yolla bulaşan enfeksiyona (CYBE) yakalanırsam veya hamile kalırsam?

Erkekler ve kadınlar cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyona yakalanmaktan endişe duyarlar. Bu partnerler arasında büyük bir korkudur. Ancak kadınlar güvenli seks konusunda haklı nedenlerle daha fazla endişe duyar. Kadınların vajinal dokusu hassas olduğu bazı bulaşıcı enfeksiyonlara yakalanma olasılıkları daha yüksektir. Bu durum enfeksiyonların tutunmasını kolaylaştırır. Prezervatiflerde ise yaklaşık yüzde sekiz oranında yırtılma olurken yüzde dört oranında kayma meydana gelebilir. Bu duruma çoğu zaman kullanıcı hatası sebep olur.

Bununla nasıl başa çıkabilirsiniz?

Her cinsel ilişkide prezervatif kullanın ama aynı zamanda partnerinizin cinsel organında herhangi bir yara veya siğil oluşumu var mı hızlı bir şekilde kontrol edin. Prezervatif en iyi koruma yöntemlerinden biri olsa da kişiyi tüm cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı korumaz. ‘Herpes virüsü’, ‘genital siğiller’ ve ‘frengi’ ten tene temas yoluyla yayılabilir ve prezervatifle korunmayan penisin tabanında oluşabilir. Prezervatifi kullanacak kişinin prezervatifi nasıl düzgün bir şekilde takacağına dair talimatları dikkatlice okuması gerekir. Tek eşli bir ilişki içindeyseniz ve ilerde çocuk sahibi olmak istiyorsanız mutlaka öncesinde CYBE kontrolü yaptırın. Her şey netleştikten sonra prezervatifi bırakabilirsiniz. Bunun için doktorunuza veya cinsel sağlık kliniğine başvurmak istemiyorsanız, evde de uygulayabileceğiniz test kitleri var.

2) Ya partnerim vücudumu beğenmezse?

İngiltere'de yapılan bir YouGov araştırması (2019), geçen yıl beş yetişkinden birinin utanç duyduğunu, yüzde 34'ünün moralinin bozuk olduğunu ve yüzde 19'unun bedenlerinden hoşlanmadığını bulmuştur. Çoğu kadın, toplumda ‘mükemmel’ beden idealine uyma ihtiyacı hisseder.

Bununla nasıl başa çıkabilirsiniz?

Cinsel ilişki sırasında vücudunuzun bazı bölümlerinin nasıl göründüğüne takılıp kalıyorsanız gözlerinizi kapatın ve gördüklerinizden çok hissettiklerinize odaklanın. Yatakta aktif olmanız da cinsel ilişki sırasında olumsuz düşüncelerinizin dikkatinizi dağıtmasını önleyebilir. Aynı zamanda cinsel becerilerinizi geliştirmek de olumsuz düşüncelerden uzaklaşmanıza yardımcı olur. Cinsel açıdan yetkin olduklarını bilen kadınlar, cinsel ilişki sırasında nadiren vücut bilinci yaşarlar.

3) Ya partnerim beni yargılarsa?

Erkekler yatakta 'kötü' olmaktan endişelenirken, kadınlarsa iyi görülmekten endişeleniyorlar çünkü bu durum kadınları fazla tecrübeli veya istekli gösterebiliyor. Kadınlar birlikte oldukları insan sayısına göre yargılanabiliyor.

Bununla nasıl başa çıkabilirsiniz?

Bu çağdışı inançlara meydan okuyun ve ne kadar saçma düşündüklerini onlara gösterin. Seksi 'çok fazla' sevmekle veya 'çok deneyimli' olmakla mı suçlanıyorsunuz? Doğrudan gözlerinin içine bakın ve 'Seks sırasında eğleniyor olmam beni neden tehdit ediyor? Çok iyi bir sevgili olmadığını düşündüğün için mi?'

4) Ya orgazm olmazsam?

Partnerinizle orgazm engel olan tek şey klitoral uyarım eksikliği değil. Partnerlerin birbirlerinin vücutlarını tanıması ve güven oluşturması zaman alır. Aynı zamanda ilişkinin nasıl ilerlediği, hayatımızda başka neler olup bittiği, ne kadar sarhoş olduğumuz, ne kadar enerjik hissettiğimiz tüm bunlar orgazm olup olmadığınızı etkileyen faktörlerdir.

Orgazm olamamak, partnerinizle seksten zevk almadığınız anlamına gelmez ama çoğu erkek öyle olduğunu düşünür.

Bununla nasıl başa çıkabilirsiniz?

Partnerinizin, orgazm olmanız için klitoral uyarıya ihtiyaç duyduğunuzun farkında olduğundan emin olun ve nelerden hoşlandığınızı partnerinize söyleyin. Hangi tekniğin sizin için işe yarayıp hangisinin yaramadığını partnerinizle konuşun ya da daha iyisini ona gösterin. Daha da önemlisi, çoğu kadının her cinsel ilişkide orgazm olmadığını ve bunun her seferinde olmasını beklememesi gerektiğini de partnerinizle paylaşın.