Kadınlar İstanbul Sözleşmesi için pedal çevirdi
Kadıköy’deki Yoğurtçu Parkı’nda bir araya gelen kadınlar, “Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz’ diyerek, İstanbul Sözleşmesi için pedal çevirdi.
İstanbul Sözleşmesi’nin yürürlükten kaldırılacağı tarih olarak açıklanan 1 Temmuz’a kadar sokakta eylemler düzenleme kararı alan kadınlar dün “İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz” diyerek “pedallıyoruz” etkinliği düzenledi.
İstanbul Sözleşmesi’ni Uygula Kampanya Grubu’nun çağrısıyla Kadıköy’deki Yoğurtçu Parkı’nda bir araya gelen kadınlar “Kadınlar vazgeçmiyor ne Eftal’den ne Sözleşme’den” yazılı pankartı açarak bisiklet süsleme etkinliği gerçekleştirdi.
Burada okunan basın açıklamasında, “1 Temmuz İstanbul Sözleşmesi’nin yürürlükten kalkacağının ilan edildiği tarihtir. Hayır, toplumsal cinsiyet eşitliği sağlamak ve kadına yönelik şiddetle mücadele etmek için hazırlanmış bu sözleşmeden çıkılmasını kabul etmiyoruz. Kadınlara, LGBTİ+’lara karşı şiddetin faillerini desteklemek anlamına gelen bu karara isyanla sokakları dolduruyoruz” denildi.
Parktan yola çıkan kadınlar, "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz" sloganları eşliğinde Caddebostan Sahili’ne kadar bisiklet turu düzenledi.
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