Kadınlar ‘iş’te tükeniyor

14 Kasım 2020 Cumartesi, 02:00

Koronavirüs döneminde kadın çalışanların hem ev içi iş yükü arttı hem de daha fazla şiddete maruz kaldı. Pandemi döneminde kadın çalışanların yüzde 89’u ev içi şiddetin arttığına dikkat çekerken erkeklerde bu oran yüzde 19’da kaldı.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) Türkiye işbirliğinde hazırlanan “Covid-19 Salgınının Kadın Çalışanlar Açısından Etkileri” araştırmasına göre Covid-19 döneminde kadın çalışanların sorun olarak gördükleri ilk üç konu, yüzde 99 ile artan ev işleri ve bakım sorumluluğu, yüzde 97 ile uzaktan/evden çalışma ile artan iş yükü ve yüzde 95 ile endişe, psikolojik stres ve tükenmişlik şeklinde sıralandı. Erkek çalışanlarda ise ilk üç sorun, yüzde 74 salgın döneminde ücret/gelir yetersizliği, yüzde 69 iletişim ve bilişim teknolojilerine kısıtlı erişim, yüzde 65 ile de psikolojik stres ve tükenmişlik oldu.

Raporun tanıtımı için düzenlenen çevirimiçi toplantıda konuşan TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan, Türkiye’nin kadın istihdamında yüzde 30 tuzağına yakalandığını anlatarak Türkiye’de pandemi nedeniyle işten çıkarmalar sınırlansa da kayıt dışı çalışanların üçte ikisini oluşturan kadınların işgücü kaybında ilk sırada yer aldığını vurguladı.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski de “Covid-19 döneminde kadınlar ve kız çocukları artan oranda aile içi şiddetle mücadele etmek zorunda kalıyor. Hiçbir krizden toplumun yarısını geride bırakarak çıkamayız” dedi.

339 ŞİRKET KATILDI

UN Women Türkiye Ülke Direktörü Asya Varbanova ise Covid-19’un işgücü piyasasındaki var olan eşitsizlikleri derinleştirdiğini anlatarak Nisan 2020 verilerine göre kadınların 1.1 milyon, erkeklerin ise 1.5 milyon iş kaybı yaşadığını vurguladı.

339 şirketin katıldığı ve Mart-Haziran 2020 döneminde yapılan “Covid-19 Salgınının Kadın Çalışanlar Açısından Etkileri” araştırmasında şu tespitlere yer verildi:

- Kadın ve erkek çalışanların yaşadığı sorunlarda en büyük fark, ev-iş dengesi ve artan şiddet bağlantılı.

- Araştırmaya katılan işletmelerin neredeyse tamamında (yüzde 99) kadın çalışanlar tarafından ortak olarak iletilen sorunlar arasında artan ev işleri ve çocuk/yaşlı/hasta bakımı nedeniyle karşılaşılan zorluklar mevcut.

ÖZEL ÖNLEM ALANLAR YETERSİZ

- Covid-19 salgını ve ilgili kısıtlamalar başladığından bu yana çalışanların yaşadığı stresi azaltmak ve genel refahlarını desteklemek üzere araştırmaya katılan işletmelerin yüzde 76’sı özel önlemler aldığını belirtti, ancak sadece yüzde 26’sı kadın çalışanlara yönelik özel önlem alındığını ifade etti.

-Eşitlik endeks değeri yükseldikçe Covid-19 salgınının etkileriyle mücadelede şirketlerin artan iş yüküne karşı ev-iş dengesine yönelik ve ev içi şiddete yönelik önlem alma eğilimi de artış göstermekte.