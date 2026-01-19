Afrika Uluslar Kupası finalinde tarihi olay! Senegal sahayı terk etti...

Afrika Uluslar Kupası finalinde Fas lehine 90+8'de penaltı vermesi üzerine Senegalli oyuncular sahayı terk etti.
Senegalli oyuncular, 90+3'te iptal edilen gollerinde de Konglu hakem Jean Jacques Ndala'ya da büyük tepki göstermişti.
SENEGAL SAHAYI TERK ETTİ
Senegal kaptanı Sadio Mane, teknik direktör Pape Thiaw'ın takımı sahadan çekme kararına karşın arkadaşlarına sahaya çıkarmaya çalıştı. Senegalli futbolcular, yaklaşık 10 dakika sonra sahaya yeniden geri döndü.
Brahim Diaz, 90+24'teki penaltı vuruşundan faydalanamadı ve maç uzatmalara gitti.