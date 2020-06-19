Kadınlar Plajı sahil bandı yenilendi

19 Haziran 2020 Cuma, 09:31

Kuşadası Belediyesi ve Aydın Bu¨yu¨kşehir Belediyesi’nin ortak çalışması sonrası Kadınlar Plajı sahil bandına 4 bin 500 metrekare parke taşı, 580 metrekare andezit ku¨p taşı döşendi. Yağmur suyu drenaj hattı çalışması da tamamlandı, mazgalları yenilendi, trafiğe kapalı olan yaya yolundaki aydınlatma lambaları da değiştirildi.

Kadınlar Plajı’nın Kuşadası’nın en önemli simgelerinden biri olduğunu belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Gu¨nel, “Aydın Bu¨yu¨kşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince yapılan çalışmadan sonra Kadınlar Denizi Plajımız kentimize yakışan bir göru¨nu¨me kavuştu. Aydın Bu¨yu¨kşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na şehrimize verdiği destek için çok teşekku¨r ediyorum. Oluşturulan gu¨ç birliğinden Kuşadası kazanıyor” diye konuştu.