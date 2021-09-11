Kadınlar, Taliban için "destek yürüyüşü" düzenledi

11 Eylül 2021 Cumartesi, 13:05

Afganistan'da yaşayan pek çok kadın, cihatçı Taliban'ın 1996-2001 yıllarında iktidarda olduğu dönemde kadınlara uyguladığı baskı ve cezalandırma yöntemlerini yeniden uygulamasından korkuyor.

Kabil'in Afşar Bölgesindeki Kabil Eğitim Üniversitesi'nin konferans salonunda gerçekleşen Taliban'a destek programında kadın öğrenci temsilcileri, Farsça, Arapça ve İngilizce konuşma yaptı.

Temsilciler, konuşmalarda, İslami kurallar çerçevesinde kadınların eğitim ve çalışma haklarının savunulacağını söyledi. Konuşmalarda, İslam peygamberi Muhammed döneminden hikayeler anlatılarak, İslami yaşam ve başörtüsünün önemine değinildi. Program sürecinde onlarca kadın, Taliban ve Afganistan lehine sloganlar attı.

Kadınlar, program sonrası geniş güvenlik önlemleri eşliğinde üniversite önündeki ana caddede yürüyüş gerçekleştirdi. Ellerinde pankartlar taşıyan kadın göstericiler, "Afganistan’dan ayrılan kadınlar bizi temsil etmiyor" ve "Taliban düzenini destekliyoruz" sloganları attı.

Öte yandan dün Birleşmiş Milletler (BM), Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban'a, ülke genelinde barışçıl protestolara katılanlara ve gazetecilere karşı "güç kullanımını ve keyfi gözaltına almaları" derhal durdurması çağrısında bulunmuştu.

KADINLARA TALİBAN ENGELİ

Afgan kadınlar geçtiğimiz günlerde, çalışma hakkı ve hükümette yer alma talebiyle Kabil ve Herat'ta benzer gösteriler düzenlemişti. Gösterici kadınlar, cumhurbaşkanlığı sarayına yürümeye çalışırken Taliban'ın biber gazı kullandığını belirtmişti.

Haklarını savunan Afgan kadınlar Kabil'de Taliban'ı protesto ederken

Ayrıca Taliban daha önceden, kadınlar için kriket oynamayı ve vücutlarının herhangi bir kısmının görünmesine neden olacak diğer sporları yapmalarını yasaklamıştı.



Medyada gündem olan bir diğer olay ise cihatçı Taliban militanlarının, Kabil’de kadınların gerçekleştirdiği protestoyu haberleştirdikleri gerekçesiyle 2 Afgan gazeteciyi alıkoyarak saatlerce darp etmesi olmuştu.