"Özgürlük" sloganları atan kadınlara Taliban kırbacı
Afgan kadınlar Mor Direniş'i başlattı... Başkent Kabil'de kadınların düzenlediği protestolara Taliban sert müdahalede bulundu. Afgan kadınların 'özgürlük' sloganları Taliban militanının vurduğu kırbaçla çığlıklara dönüştü. Kaynak: TV 100
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