"Özgürlük" sloganları atan kadınlara Taliban kırbacı

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Afgan kadınlar Mor Direniş'i başlattı... Başkent Kabil'de kadınların düzenlediği protestolara Taliban sert müdahalede bulundu. Afgan kadınların 'özgürlük' sloganları Taliban militanının vurduğu kırbaçla çığlıklara dönüştü. Kaynak: TV 100

cumhuriyet.com.tr
09 Eylül 2021 Perşembe, 16:01


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