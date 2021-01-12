Kadınlardan, 'İşkenceci eşini öldüren Melek serbest bırakılsın' çağrısı

12 Ocak 2021 Salı, 13:08

Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki evlerinde, 8 Ocak günü çıplak halde eşinin kelepçeli işkencesine maruz kalan Melek İpek'in arbede sırasında elindeki av tüfeğinin ateş alması sonrasında servis şoförü eşi Ramazan İpek, yaşamını yitirdi. Aradığı jandarma tarafından gözaltına alınan Melek İpek, ifadesinin ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Olay sonrası sosyal medyada İpek'in serbest bırakılması için destek açıklamaları yapıldı.





Antalya Kadın Platformu üyeleri de bugün İpek'in serbest bırakılması için basın açıklaması yaptı. Güllük Caddesi üzerindeki PTT Başmüdürlüğü önünde buluşan kadınlar, yazdıkları mektupları da cezaevinde bulunan İpek'e gönderdi. Antalya Kadın Platformu adına basın açıklamasını okuyan Ebru İntibal, “12 yıllık evliliği boyunca kocası tarafından şiddetin her türüne sistematik olarak maruz bırakılan Melek İpek, 8 Ocak günü yine çocuklarının gözü önünde işkence gördü; çıplak ve elleri kelepçeli halde saatlerce dayak yedi. Kendisini korumak için aldığı av tüfeği aralarında çıkan arbedede patladı ve şiddet faili koca Ramazan İpek öldü" dedi. İntibal açıklamasında Melek İpek'in öz savunma yaptığını kaydetti.

Kadınları birlik olmaya davet eden İntibal, “Biz kadınlar bedenlerimiz, yaşamlarımız, haklarımız ve emeğimiz üzerinde tek söz sahibi olanlarız ve bizim olanı savunmak en meşru hakkımızdır. Şiddet karşısında ortaya koyduğumuz tüm savunma biçimleri meşrudur" diye konuştu.



