Kadınlardan katledilen Azra için İstanbul'da eylem çağrısı
Kadın Meclisleri, cinsel saldırıya maruz bırakılıp katledilen Azra Gülendam Haytaoğlu için İstanbul'da eylem düzenleyeceklerini açıkladı.
Antalya’da, gazetecilik bölümü öğrencisi 26 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu'ndan 5 gündür haber alınamıyordu. Azra Gülendam Haytaoğlu, Mustafa Murat Ayhan tarafından cinsel saldırıya maruz bırakılıp, öldürüldü.
Kadın Meclisleri, katledilen Azra Gülendam Haytaoğlu için bugün saat 19:30'da Kadıköy Beşiktaş İskelesi önünde eylem düzenleyeceklerini duyurdu.
Kadın Meclisleri tarafından yapılan açıklamada, " İş için görüşmeye gittiği erkek tarafından cinsel saldırıya uğrayan ve işkenceyle öldürülen Azra Gülendam Haytaoğlu için bugün İstanbul’da eylemdeyiz. Anayasayı, yasayı, Sözleşmeyi uygula" ifadelerine yer verildi.
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