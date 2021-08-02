Kadınlardan katledilen Azra için İstanbul'da eylem çağrısı

Kadın Meclisleri, cinsel saldırıya maruz bırakılıp katledilen Azra Gülendam Haytaoğlu için İstanbul'da eylem düzenleyeceklerini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
02 Ağustos 2021 Pazartesi, 14:36
Kadınlardan katledilen Azra için İstanbul'da eylem çağrısı
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Antalya’da, gazetecilik bölümü öğrencisi 26 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu'ndan 5 gündür haber alınamıyordu. Azra Gülendam Haytaoğlu, Mustafa Murat Ayhan tarafından cinsel saldırıya maruz bırakılıp, öldürüldü.

Kadın Meclisleri, katledilen Azra Gülendam Haytaoğlu için bugün saat 19:30'da Kadıköy Beşiktaş İskelesi önünde eylem düzenleyeceklerini duyurdu.

Kadın Meclisleri tarafından yapılan açıklamada, " İş için görüşmeye gittiği erkek tarafından cinsel saldırıya uğrayan ve işkenceyle öldürülen Azra Gülendam Haytaoğlu için bugün İstanbul’da eylemdeyiz. Anayasayı, yasayı, Sözleşmeyi uygula" ifadelerine yer verildi. 


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