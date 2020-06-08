Kadınların Ülkesi
Kadınların Ülkesi, Gioconda Belli'den yozlaşmış politikacılar, eril tutumlar ve maço dayatmalardan biçimlenmiş erkek dünyasını ironinin gücüyle alaşağı eden gerçek dışı bir ütopya...
Erotik
Sol Parti'nin nihai bir kuruluş hedefi vardır: Yolsuzluklar, haksızlıklar ve
usulsüzlüklerle başa çıkmak için bu abluka karşısında nefes almak, cam tavanı
yıkmak isteyen kadınların ihtiyaçları çerçevesinde şekillenen bir düş; erkeksiz
bir düzen yaratmak.
Mizah,
yaratıcılık ve hayal gücünden beslenen bir iktidar tahayyülünü hayata geçirmek
ve hemcinslerinin yaşamını değiştirmek isteyen kadınların önündeki en büyük
engel ise zaten tanıdık bir düşmandır...
Portakal
Ağacında Oturan Kadın'ın ödüllü yazarı Gioconda Belli'den yozlaşmış
politikacılar, eril tutumlar ve maço dayatmalardan biçimlenmiş erkek dünyasını
ironinin gücüyle alaşağı eden gerçek dışı bir ütopya...
Kadınların Ülkesi / Gioconda Bellini / Çeviren: Ceren Hasançebi / Sel Yayıncılık / 278 s.
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