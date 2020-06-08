08 Haziran 2020 Pazartesi, 16:23

Erotik Sol Parti'nin nihai bir kuruluş hedefi vardır: Yolsuzluklar, haksızlıklar ve usulsüzlüklerle başa çıkmak için bu abluka karşısında nefes almak, cam tavanı yıkmak isteyen kadınların ihtiyaçları çerçevesinde şekillenen bir düş; erkeksiz bir düzen yaratmak.

Mizah, yaratıcılık ve hayal gücünden beslenen bir iktidar tahayyülünü hayata geçirmek ve hemcinslerinin yaşamını değiştirmek isteyen kadınların önündeki en büyük engel ise zaten tanıdık bir düşmandır...

Portakal Ağacında Oturan Kadın'ın ödüllü yazarı Gioconda Belli'den yozlaşmış politikacılar, eril tutumlar ve maço dayatmalardan biçimlenmiş erkek dünyasını ironinin gücüyle alaşağı eden gerçek dışı bir ütopya...

Kadınların Ülkesi / Gioconda Bellini / Çeviren: Ceren Hasançebi / Sel Yayıncılık / 278 s.