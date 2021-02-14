Kadir Topbaş son yolculuğuna uğurlandı

14 Şubat 2021 Pazar, 14:55

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı AKP'li Kadir Topbaş koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti.

Kadir Topbaş için görev yaptığı Beyoğlu Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde birer tören düzenlendi. İBB’de düzenlenen törenin ardından Kadir Topbaş’ın cenazesi Fatih Camii’ne getirildi.

Kılınacak cenaze namazının ardından Topbaş’ın naaşı Fatih Camii haziresine defnedilecek. Topbaş'ın öğle vakti kılınan cenaze namazına AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze namazı sonrası açıklamalarda bulundu.

Erdoğan’ın açıklamaları şu şekilde:

“Değerli kardeşimiz değerli büyüğümüz Kadir Topbaş beye bizim tabi yol arkadaşlığımız hemen şuracıkta Çarşamba’da İstanbul İmam Hatip Okulu’nda başladı. Tabi İmam Hatip okuluna girdiğimiz de Kadir abimiz bizim 4-5 sınıf önümüzdeydi. Ve orada başlayan yol arkadaşlığımız daha sonra davada da beraber sürdü. İstanbul’da Beyoğlu belediye başkanlığı ardından İstanbul Belediye başkanlığı böyle süren yol arkadaşlığımız devam etti.

Rabbimden geldik tekrar rabbimize döneceğiz. Bundan kaçış yok. Şu anda hizmetinde bulunduğu İstanbul’da Fatih Cami’nin avlusunda uğurluyoruz inşallah hakka. Birazdan da Fatih Cami’nin haziresine defnedeceğiz.

Orada da çok değerli arkadaşları olacak o arkadaşları ile beraber de inşallah rabbim sancağı altından buluşturur. Koronavirüs belası bir çok yol arkadaşlarımız bizden ayrıldı, ayrılıyor ve büyük bir mücadele bu süreçte verildi veriliyor. Şu anda hasta yatağında medet bekleyenler var rabbim inşallah onlara da yardımcı olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun.

İBB'DE TÖREN

Kadir Topbaş, için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenen cenaze törenine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ve çok sayıda Büyükşehir Belediye çalışanı katıldı. Burada yapılan duaların ve alınan helalliğin ardından Topbaş'ın cenazesi Fatih Camii’ne götürüldü.

Topbaş'ın ailesine başsağlığı dileyen Vali Yerlikaya, “İstanbul’umuza gece gündüz demeden hizmet eden Kadir ağabeyimizi uğurlamak için bir araya geldik. Mekanı cennet olsun, kederli ailesine, sevenlerine, tüm şehrimize başsağlığı diliyorum. Kadir ağabeyimiz gönlümüze iyi günde, kötü günde cila çekmiştir. Tebessümü hepimizi kuşatmıştır” dedi.

İMAMOĞLU: ÇOK ÖZEL BİR YERE SAHİPTİR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ”İstanbul gibi bir şehri yönetmek üzere vatandaş tarafından görevlendirilmek gerçekten büyük bir onurdur. Hem İstanbul hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi kurumu için çok özel bir yere sahiptir. Vatandaşımızın kendisine gösterdiği büyük bir teveccüh vardır. Kadir Topbaş, Kadir abi kimliği ile siyasette de bambaşka bir ifade biçimine sahipti. Kimsenin kalbini kırmamıştır. Bize göre 20 yıl hizmet etmiştir. Allah ondan razı olsun. Mekanı cennet olsun” diye konuştu.

"ESERLERİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Yapacakları eserlere Kadir Topbaş ismini vereceklerini söyleyen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Eserlerine sonuna kadar sahip çıkacağız. Biz kendisiyle Kasımpaşa’da Beyoğlu’nda dolaşırken, çocukluğundan hatıraları paylaşırdı. Biz de Beyoğlu’nda onu sevenler olarak, burada bıraktığı hatıralara sonuna kadar sahip çıkacağız. İsminin yaşaması için bu dönemde yapacağımız eserlere Kadir Topbaş ismini de vermeyi uygun görüyoruz. Allah rahmet eylesin. İstanbul’un, Beyoğlu’nun Kadir abisi olacak. Biz onu öyle hatırlayacağız" dedi.

İLK TÖREN BEYOĞLU'DA YAPILDI

Kadir Topbaş'ın cenazesi 09.30'da hastaneden alınarak, Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne daha sonra da Beyoğlu Belediyesi önüne getirildi. Topbaş için Beyoğlu Belediyesi önünde tören düzenlendi. Törene, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yapacakları eserlere Kadir Topbaş ismini vereceklerini söyleyen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Eserlerine sonuna kadar sahip çıkacağız. Biz kendisiyle Kasımpaşa’da Beyoğlu’nda dolaşırken, çocukluğundan hatıraları paylaşırdı. Biz de Beyoğlu’nda onu sevenler olarak, burada bıraktığı hatıralara sonuna kadar sahip çıkacağız. İsminin yaşaması için bu dönemde yapacağımız eserlere Kadir Topbaş ismini de vermeyi uygun görüyoruz. Allah rahmet eylesin. İstanbul’un, Beyoğlu’nun Kadir abisi olacak. Biz onu öyle hatırlayacağız" dedi.