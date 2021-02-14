Kadir Topbaş'ın cenazesi hastaneden alındı

14 Şubat 2021 Pazar, 10:36

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı AKP'li Kadir Topbaş koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

76 yaşındaki Kadir Topbaş, 16 Kasım'da kaldırıldığı özel hastanede entübe edilmişti. Uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören Kadir Topbaş dün hayatını kaybetti. Cenazesi bugün 09.30'da hastaneden alınarak, Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü.

‘KORONADAN VEFAT ETMEDİ’





Kadir Topbaş'ın oğlu Hüseyin Topbaş, “Korona ile başlayan bir süreç oldu. Koronadan sonra ikincil enfeksiyonlarla organ yetmezliğinden dolayı vefat etti. Dün itibariyle hayatını kaybetti. Üzgünüz tabi. Çok üzgünüz. Ama çok güzel bir hayat yaşadı. Bizlere çok şeyler öğretti. Eminim mekanı cennet olacak. Güzel duygularla defnini yapacağız inşallah bugün” diye konuştu.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Kadir Topbaş için bugün öğlen namazı vakti Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenleneceği öğrenildi. Topbaş'ın, Fatih Camii haziresine defnedileceği kaydedildi. Düzenlenen törene AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı öğrenildi.

KADİR TOPBAŞ KİMDİR?

Artvin, Yusufeli’nde 8 Ocak 1945 yılında doğan Kadir Topbaş, henüz 3 aylıkken İstanbul’a geldi. Kadir Topbaş; ilk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. 1972 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olan Kadir Topbaş, 1974 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümünü bitirdi.

Doktora tezini, İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi ve Arkeoloji Bölümü’nde “Hidiv Kasrı ve Boğaziçi Sivil Mimarisindeki Yeri” konusunda tamamladı.Uzun yıllar “serbest mimar” olarak çalıştı.

DANIŞMANLIKTAN BAŞKANLIĞA

Kadir Topbaş, 1994–1998 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanlığını yaptı. Kültür Bakanlığı İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma ve Anıtlar Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Kadir Topbaş, 1999 yılında Beyoğlu Belediye Başkanlığı’na seçildi. 28 Mart 2004 tarihinde yapılan yerel seçimlerde AKP’den aday olan Kadir Topbaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçildi.

Kadir Topbaş İBB Başkanlığı görevinden 3. döneminde 2017 yılında istifayla ayrılmak durumunda kaldı. Kadir Topbaş'ı başkanlık koltuğundan eden damadı Ömer Faruk Kavunmacı'nın FETÖ'den tutuklanması oldu. Ömer Faruk Kavurmacı, Topbaş'ın kızı Kübra Topbaş'ın eşi.

Uzun süredir koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş, tedavi gördüğü hastanede 76 yaşında yaşamını yitirdi.