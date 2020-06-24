Kadrosuz ‘bekçiler’den 'genel ahlak' uyarısı
Diyarbakır’da öğretmen lojmanlarının panosuna rahatsız eden uyarı.
Diyarbakır’ın Merkez Yenişehir ilçesindeki Şehitlik Öğretmen Lojmanları’nın panolarına lojman sakinlerinin uyması gereken kurallar asıldı. Lojman yönetimi tarafından kapılara asılan yazıda, 31 madde sıralandı.
Uyulması gereken kurallar yazısında diğer maddelerden farklı olarak son 2 maddede büyük ve kalın puntolarla, “Konutlar mesken içindir, işyeri ve genel ahlaka aykırı nitelikte kullanılamaz. Kullananlara müsaade etmeyiniz. Aksi takdirde ilgili kişiye yasal işlem uygulanacaktır. Lojmanda bekâr olarak ikamet eden lojman sakinlerinin genel ahlaka aykırılığı tespit edilen tutum ve davranışları ile lojman sakinlerini rahatsız edici misafir barındırma durumlarının tespiti halinde gerekli yasal işlem uygulanacaktır” yazılması ise dikkat çekti.
Video Haberler
- Komünist Başkan'dan sağlık durumuna ilişkin video
- Eski YÖK Başkanı: FETÖ, ÖSYM’nin tüm sorularını çaldı
- İmamoğlu'ndan CNN muhabirine tepki
- Cüneyt Arcayürek, ölümünün 5. yılında anıldı
- Gece yarısı dehşetinin görüntüsü ortaya çıktı
- Çamura bulanan İstanbul Boğazı havadan görüntülendi
- TIR, hortumda böyle devrildi
- Esenyurt'ta korku dolu anlar! Sele böyle kapıldı
- Esenyurt'ta faciadan dönüldü!
- İstanbul'da hortumun ortasında dehşeti yaşadılar