Kadrosuz ‘bekçiler’den 'genel ahlak' uyarısı

24 Haziran 2020 Çarşamba, 02:00

Diyarbakır’ın Merkez Yenişehir ilçesindeki Şehitlik Öğretmen Lojmanları’nın panolarına lojman sakinlerinin uyması gereken kurallar asıldı. Lojman yönetimi tarafından kapılara asılan yazıda, 31 madde sıralandı.

Uyulması gereken kurallar yazısında diğer maddelerden farklı olarak son 2 maddede büyük ve kalın puntolarla, “Konutlar mesken içindir, işyeri ve genel ahlaka aykırı nitelikte kullanılamaz. Kullananlara müsaade etmeyiniz. Aksi takdirde ilgili kişiye yasal işlem uygulanacaktır. Lojmanda bekâr olarak ikamet eden lojman sakinlerinin genel ahlaka aykırılığı tespit edilen tutum ve davranışları ile lojman sakinlerini rahatsız edici misafir barındırma durumlarının tespiti halinde gerekli yasal işlem uygulanacaktır” yazılması ise dikkat çekti.