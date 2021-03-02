Kafa karışıklığı yaratmıştı: Madde madde kademeli normalleşme dönemi

02 Mart 2021 Salı, 10:52

Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda gerçekleştirildi.

Erdoğan, 3 buçuk saat süren toplantı sonrası normalleşme sürecinde alınan kararları açıkladı. Açıklama sonrası yurttaşların yaşadıkları kentlerde alınan normalleşme kararlarının nasıl uygulanacağı konusunda kafası karıştı.

4 RENGE AYRILDI

İşte kentlerin risk haritasındaki yerleri:

Kademeli normalleşme kararının açıklanmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin illere göre risk değerlendirme haritasını açıkladı.

Haritada; düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlendi.

Buna göre risk haritasındaki iller şu şekilde sıralandı:

KIRMIZI: ÇOK YÜKSEK RİSKLİ

Covid-19 vakalarına göre, Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman, çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride açıklandı.

TURUNCU: YÜKSEK RİSKLİ

İstanbul ve İzmir'in yanı sıra Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Antalya, Kütahya, Bilecik, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karaman, Mersin, Niğde, Kırıkkale, Kayseri, Kilis, Artvin ve Ardahan, Covid-19 vakaları bakımından yüksek riskli (turuncu) iller oldu.

SARI: ORTA RİSKLİ

Ankara'nın yanı sıra Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars da orta riskli (sarı) kategoride yer aldı.

MAVİ: DÜŞÜK RİSKLİ

Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır Covid-19'da düşük riskli (mavi) iller olarak açıklandı.

Kabine toplantısı sonrası alınan normalleşme kararları:

SOKAK YASAKLARI

Hafta sonu kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek riskli ve çok yüksek riskli illerde bir süre daha pazar günü devam edecek. Akşam 21.00 ile sabah 05.00 arasındaki sokağa çıkma yasağı sürecek.

YÜZ YÜZE EĞİTİM

Okullar, Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8’inci ve 12’nci sınıflarda eğitim öğretime açılacak.

Düşük ve orta riskli illerde, ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde de eğitim öğretime başlanacak.

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise genel uygulamanın dışında, sadece liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacak.

RESTORAN VE KAFELER

Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler, çok yüksek riskli iller dışında, Türkiye genelinde faaliyetlerini sabah 07.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında, yüzde 50 kapasiteyle sürdürebilecekler.

HALI SAHA - HAVUZLAR

Halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesisler, düşük ve orta riskli illerde, sabah 9 ile akşam 19 arasında faaliyet gösterebilecek.

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI

Sokağa çıkma saatleri sınırlı olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı grubundaki vatandaşlarımızla ilgili düzenleme, düşük ve orta riskli illerimizde kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli sınıftaki illerde ise sokağa çıkma süresi artırılacak.

KAMU ÇALIŞMA SAATİ

Kamunun çalışma saatleri tüm Türkiye’de normale döndürülecek, ihtiyaç halinde valilikler farklı düzenlemeler yapabilecek.

DÜĞÜN VE NİKAHLAR

Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, düşük ve orta riskli illerde 100 kişiyi, yüksek ve çok riskli bölgelerde 50 kişiyi geçmemek ve 1 saati aşmamak kaydıyla yapılabilecek.

GENEL KURULLAR

Sivil toplum örgütleri, meslek odaları, kooperatifler ve benzeri kuruluşların genel kurulları; düşük, orta ve yüksek riskli illerde, katılımı 300 kişiyi geçmeyecek şekilde yapılabilecek.

Diğer hususlardaki uygulamaların nasıl olacağı, Valiliklerin başkanlığındaki İl Hıfzıssıhha Kurulları tarafından belirlenecek.