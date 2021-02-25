Kafa vuruşu futbol kariyerini bitirdi
İngiltere 3. Lig takımlarından Peterborough’da oynayan İngiliz stoper Bobby Copping 19 yaşında futbolu bırakmak zorunda kaldı.
Peterborough
forması giyen Bobby Copping, geçtiğimiz yıl temmuz ayında
antrenmanda topa kafayla vurduktan sonra beyninde oluşan sorunlar
nedeniyle futbolu bırakmak zorunda kaldı.
İngiltere 3. Lig takımlarından Peterborough’da oynayan İngiliz stoper Bobby Copping 19 yaşında futbolu bırakmak zorunda kaldı. BBC’de yer alan haberde, Copping’in geçen seneki antrenmanda yapmış olduğu kafa vuruşu sonrasında bir nöbet geçirdiği, görme yeteneğini kaybederek vücudunun bir tarafının uyuştuğu belirtildi. Hastaneye kaldırılan genç oyuncu tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Sonraki antrenmanda da aynı sorunu yaşayan Copping, futbolu bırakmak zorunda kaldı.
HÂLÂ ACI ÇEKİYORUM
BBC’ye konuşan İngiliz stoper, ‘’ Hala semptomların acısını yaşıyorum. Hafıza sorunları yaşıyorum ama umarım zamanla düzelir. Arabayla bir yere gidemiyorum çünkü baş ağrılarım oluyor. Bu sadece benim için değil, ailem için de korkunç bir durumdu. Şimdi ise amacım başkalarına yardım etmek. ‘’ ifadelerini kullandı. Futbolu genç yaşta bırakmak zorunda kalan Bobby Copping’e Peterborough’un saha dışı bir rolde çalışması için iş verdiği belirtildi.
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