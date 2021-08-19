Kafalar karıştı: Sinovac muamması!

19 Ağustos 2021 Perşembe, 13:01

Dün Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "3 doz aşı olmuş kişilerin iki doz aşı olmuş kişilere göre hem hastalığa yakalanma oranında, hem de hastaneye ve yoğun bakıma yatışta daha iyi korunduğu anlaşıldı. Bugün için en önemli sonuç, iki doz inaktif aşı olmuşsanız 3. doz uygulamayı geciktirmeden yaparak koruma seviyemizi yükseltmemiz gerektiğidir" ifadelerini kullandı.

Koca'nın açıklamalarına tepki gösteren CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, ''Bakan Fahrettin Koca kafa karıştırmaya aralıksız devam ediyor. 2 doz inaktif aşı olduysak 3. doz aşıyı olmalıymışız. Ama hangi aşı? 2 dozda yetersiz kalan Sinovac mı? yoksa 3. doza gerek bırakmayan Biontec mi? Sinovac’ı çok methettik ama yetersizmiş demek niye bu kadar zor?'' diye sordu.

DAHA ÖNCE DE YERLİ AŞI DEMİŞTİ

Koca, daha önce de ''üçüncü doz'' olarak ifade edilen hatırlatma dozunun yerli aşı ile yapılabileceğini söylemişti.

ÜÇÜNCÜ DOZ AŞI ÇAĞRISI

Öte yandan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit ise, "İki doz Sinovac aşılı yoğun bakım hastalarımız artıyor'' diyerek üçüncü doz aşı çağrısı yapmıştı.