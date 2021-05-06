Koca’nın ‘3. doz yerli olabilir’ açıklaması tepki çekti: Bakan bilimsel konuşmuyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ikinci dozdan 6 ay sonra tavsiye edilen ve “üçüncü doz” olarak ifade edilen hatırlatma dozunun yerli aşı ile yapılabileceğini söylemesi tepkilere neden oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, hükümete yakınlığı ile bilinen Yeni Şafak gazetesine verdiği röportajda, ikinci dozdan 6 ay sonra tavsiye edilen ve “üçüncü doz” olarak ifade edilen hatırlatma dozunun yerli aşı ile yapılabileceğini söylemesinin ardından “üçüncü dozun farklı aşı ile yapılması mümkün mü?” konusu tartışılıyor. Gazi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, Bakan Koca’nın açıklamalarının bilimsel bir temele oturmadığını belirterek “Aşı dinamiklerimizde çok fazla veri var, şimdiden bunu konuşmak çok sağlıklı olmaz ama şu anki veri aynı aşı ile turun devam etmesi yönünde” değerlendirmesini yaptı.
ERKEN BİR AÇIKLAMA
Prof. Dr. Şenol, “Yerli aşının yakın zamanda yetişemeyecek olması nedeni ile bir ertelemeyi anlamlandırmış diye düşünüyorum sayın Bakan. Elbette koşullar değerlendirilecek ve 3. doz aşının hangi aşı ile takviye edilmesi gerektiği, gerekip gerekmediği, iki doz aşı ne sağlamış bunlar anlaşılacak öncelikle. Daha birinci turunu bitirmemiş, ikinci turda da yüzde 10 aşılamada olan bir ülke için çok erken bir açıklama.”
CHP’LI ŞAHIN: TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIK ÜÇ YILI BULUR
CHP Balıkesir Milletvekili Op. Dr. Fikret Şahin, Covid-19 aşısı temininde yaşanan sorunların toplumsal bağışıklık konusunda sorun yaratacağını ve bu sürenin en az üç yılda tamamlanabileceğini savundu. Toplumsal aşılama programının resmi olarak 14 Ocak’ta başladığını anımsatan Şahin, şöyle devam etti: “Bu zamana kadar geçen yaklaşık dört aylık süreçte iki doz aşısı tamamlananların sayısı henüz 10 milyona dahi ulaşmamışken, toplumsal bağışıklığın sağlanması için üç yıl dahi yeterli olmayacaktır. Toplumsal bağışıklığın sağlanması için nüfusun en az yüzde 70’inin en kısa sürede aşılanması gerekir. Bir tarafta aşılanma hızının bu derece yavaş olması diğer taraftan aşı tedarik sürecinin aksaması ve virüsteki mutasyonlar önceki aşılanmaların da etkisini yitirmesine neden olabilir. Bu olumsuzluklar, toplumsal bağışıklığın kısa sürede gerçekleşmesini engelleyebileceği gibi imkânsız hale de getirebilir. Aşı mevcut iktidar için tam bir skandala dönüşmüş durumda.”
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