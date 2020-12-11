Kafe bar çalışanlarından “sessiz” tepki

11 Aralık 2020 Cuma, 20:32

İstanbul Şişhane Meydanı'nda biraraya gelen kafe bar çalışanları ellerinde pankartlarla sosyal mesafe kurallarına uygun eylem gerçekleştirdiler. Yaklaşık yarım saat ellerinde pankartlarla konuşmadan bekleyen işçiler daha sonra basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptılar.

2-3 MİLYON MESLEKTAŞIMIZ İŞSİZ

Eylem yapan kafe-bar çalışanlarından Göksu Uyar şunları söyledi:

"Yaklaşık 2 buçuk senedir kafe bar çalışanıyım, mutfakta çalışıyorum. Pandemiyle birlikte 2-3 milyon meslektaşımız işsiz kaldı. Bu sebeple bir araya geldik. Dertlerimizi paylaşmak ve temel sorunlarımızın ne olduğunu tespit etmek istedik. Sigortasızlık ve maddi destek gibi konularda belirli görüşmeler yaptık. Eylemlerimizle sesimizi duyurmak için burada buluştuk. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar."

İşsiz kalan bir vatandaş ise "Ben pandemi dolayısıyla 6 aydır işsizim. Başvurduğum yerler kabul etmiyor, kriz var diyorlar. İş bulamıyorum" dedi.

"BU SESSİZ EYLEM ASLINDA GEÇİNEMİYORUZ ÇIĞLIĞIMIZ"

İşsiz bir kafe-bar çalışanı da "Biz kafe bar emekçileri olarak ikinci eylemimizi gerçekleştirdik. ilkinde Kadıköy Süreyya Operası'nda, ikincisinde Beyoğlu'nda seslendik. Bizler yeni alınan kovid önlemleri yüzünden geçinemiyoruz. Bu önlemler sadece göstermelik önlemler, hayatlarımızı düşünmeden alınan önlemler. Bu gerçekleştirdiğimiz sessiz eylem aslında her birimizin geçinemiyoruz çığlığının bir göstergesidir. Eylemlerimize devam edeceğiz" dedi.