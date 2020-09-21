Kafedeki eşini yaralayıp arkadaşını öldüren erkek tutuklandı
Silivri'de kafede otururken eşini ağır yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren erkek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Silivri'de dün akşam saatlerinde Metehan Ç. isimli erkek, kafede oturan boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşi Ecem Ç. ve yanındaki Mehmet K.'ye silahla ateş ederek ağır yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan Mehmet K. yaşamını yitirirken, Ecem Ç.'nin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.
Olaydan hemen sonra Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim olan şüpheli Metehan Ç. karakoldaki işlemlerinin ardından Silivri Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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