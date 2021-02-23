Kafka'dan 'Babaya Mektup'

23 Şubat 2021 Salı, 00:25

Franz Kafka’nın 36 yaşında kaleme aldığı, orijinali 103 sayfalık el yazmasından oluşan ve alıcısına asla ulaşamayan bu mektubu yalnızca bir baba-oğul ilişkisine ışık tutmuyor aynı zamanda dünya edebiyatının en ikonik ve esrarengiz yazarlarından birinin yaralarını, yenilgilerini ve içsel çatışmalarını da yakından görmemizi sağlıyor.

Çocukluk ve gençlik yıllarını babasının baskısı altında geçiren, kendini özgürce geliştiremeyen ürkek, kafası karışık bir çocuk, delikanlı ve genç adam olarak Kafka her yaşta karşısında çok güçlü, karşı konulamaz bir baba bulmuştur. Ancak bir gün olsun ondan kopamamış, yüzüne söyleyemediği şeyleri yazıya dökmüştür.

Kafka’nın, yaşamındaki tüm olumsuzlukların sorumlusu olarak gördüğü babasıyla hesaplaştığı yapıtı Ahmet Arpad’ın yetkin çevirisiyle sunuluyor.

Babaya Mektup / Franz Kafka / Çeviren: Ahmed Arpad / Koridor Yayıncılık / 64 s.