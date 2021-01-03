Kafkas Üniversitesi akademik ilanında iki günde çağ değişimi!
Kafkas Üniversitesi’nin Geleneksel El Sanatları Programı için açtığı akademisyen ilanı “Adrese teslim kadro” yorumlarına neden oldu. Üniversite 31 Aralık günü yayımlanan ilanında Orta Çağ tarihinde yüksek lisans yapmış olma şartı ararken, iki gün sonra bu şartı Eski Çağ tarihi olarak değiştirdi.
Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü, 31 Aralık 2020 tarihinde 28 öğretim görevlisi alımı için Resmi Gazete’de ilan yayımladı. İlanda Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu’nda Geleneksel El Sanatları Programı için öğretim görevlisi alınacağı duyurulurken, sanat tarihi mezun olmak ve Orta Çağ tarihinde yüksek lisans yapmış olmam özel şartlar arasında sıralandı. Üniversite ilandan iki gün sonra Resmi Gazete’de bir ilan daha yayımlayarak, Geleneksel El Sanatları Programı için aradığı ortaçağ tarihinde yüksek lisans mezunu olma şartını Eski Çağ tarihi olarak değiştirdi.
İlana sosyal medyadan “Adrese teslim” tepkisi geldi. Hacettepe Üniversitesi araştırma görevlilerinden Muzaffer Karaaslan, “Hadi gelin biraz ağlanacak halimize kahkahalar atarak gülelim. Kafkas Üniversitesi, Geleneksel El Sanatları Bölümü'ne ilk başta Sanat Tarihi lisans mezunu olmak ve Orta Çağ Tarihinde yüksek lisans yapmış olmak şartı vardı. Sanırım alınacak kişinin Eski Çağ çalıştığını fark ettiler” dedi.
İlana sosyal medya kullanıcılarından gelen tepkilerin bazıları şöyle:
“Akademik alanda açılan kadrolar korkutucu gerçekten. Ülkenin kişiler ülkesi olduğunu gösteriyor. Emekler, yıllar insanların elinden alınıyor.”
“Hocam yeter ki çağ olsun hangi çağ olduğunun ne önemi var.”
“Aramızda 500 küsur yılın lafı mı olur?”
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