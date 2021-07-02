Kaftancıoğlu, İçişleri'ni paylaştığı belge ile yalanladı

02 Temmuz 2021 Cuma, 12:32

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Vakfı'nın kurban bağışı kampanyasına izin verilmediğini açıkladı. İmamoğlu'nun tepkisinin ardından, İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün resmi Twitter hesabında yapılan açıklamada "Merkezi İstanbul ilinde faaliyet gösteren İstanbul Vakfı'nın Kurban Bayramı Yardım Toplama Kampanyası kapsamındaki izin talebi, İstanbul Valiliği'nde tarafımıza iletilmiş olup, yapılan değerlendirmeler neticesinde uygunluk derecesinde söz konusu vakfın talebine izin verilmiştir" dendi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bakanlığın açıklamasına paylaştığı belge ile yanıt verdi. Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı belgeye, şu notu ekledi:

"Halkın örgütlü tepkisinden ve vicdan ortaklaşmasından daha büyük bir güç olmadığını bir kez daha görmüş olduk... 'İzin zaten vardı' diyenlere gelsin. Sayenizde şimdi izin var vatandaşlarımızın bağışı onbinlerce insanımıza ulaşacak bu sayede…"