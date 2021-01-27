27 Ocak 2021 Çarşamba, 12:16

Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sözlükten "militan" kelimesinin anlamını paylaştı ve şu ifadeleri kullandı:

"Partimin militanı olduğum doğrudur. İktidara tavsiyem, ülkeye demokrasi, adalet getirmek ve yoksulluğu bitirmek için çaba gösteren CHP militanlarıyla uğraşacaklarına terör örgütü militanlarıyla ilgilenmeleridir

Militan olmak değil hangi amaçta militanlık edildiğidir önemli olan!"