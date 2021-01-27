Kaftancıoğlu, "militan"ı sözlükle yanıtladı
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kendisine yönelik "militan" eleştirilerine yanıt verdi. Kaftancıoğlu, "Militan olmak değil hangi amaçta militanlık edildiğidir önemli olan!" ifadelerini kullandı.
Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sözlükten "militan" kelimesinin anlamını paylaştı ve şu ifadeleri kullandı:
"Partimin militanı olduğum doğrudur. İktidara tavsiyem, ülkeye demokrasi, adalet getirmek ve yoksulluğu bitirmek için çaba gösteren CHP militanlarıyla uğraşacaklarına terör örgütü militanlarıyla ilgilenmeleridir
Militan olmak değil hangi amaçta militanlık edildiğidir önemli olan!"
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