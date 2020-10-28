Kaftancıoğlu'ndan AKP çelengi tepkisi
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı önündeki törende AKP çelenginin alana önceden alınmasına tepki gösterdi. Kaftancıoğlu, güvenlik görevlilerine, "Eşitlik gereği ya bütün siyasi parti çelenklerini içeri almak ya da AKP’nin çelengini dışarıya çıkarmak zorundasınız" dedi.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, milletvekilleri, 1.Ordu Komutanı Org. Musa Avsever'in de hazır bulunduğu törene CHP adına da İl Başkanı Kaftancıoğlu, İstanbul milletvekilleri Yüksel Mansur Kılınç ve Sezgin Tanrıkulu ile İBB Başkan Vekili Hüseyin Aksu katıldı. İstanbul Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın çelenk sunumlarıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajının okunmasıyla sona erdi.
KAFTANCIOĞLU TÖREN ALANINI TERK ETTİ
Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajının okunması sırasında propaganda bölümüne gelince tören alanından ayrılarak, alan dışında bekleyen partililerin yanına geçti. Parti çelenginin sunulması için resmi törenin bitişini polis barikatının arkasında bekleyen Kaftancıoğlu, AKP çelenginin tören alanına önceden alınmasına tepki gösterdi. Kaftancıoğlu, güvenlik görevlilerine "Bütün çelenkler alanın dışında bekletilirken bir siyasi parti çelenginin nasıl içeriye alındığının açıklamasını ve gereğini yapmak durumundasınız. Eşitlik gereği ya bütün siyasi partilerin çelenklerini içeri almak ya da AKP’nin çelengini dışarıya çıkarmak zorundasınız" dedi.
Kaftancıoğlu ve güvenlik mensubu arasında yaşanan bu diyalogdan sonra CHP İstanbul İl Örgütü, Taksim Cumhuriyet Anıtı’na parti çelengini bıraktı. Tüm partililerin ve katılımcıların bayramını kutlayan Kaftancıoğlu, Taksim Cumhuriyet Anıtı’ndan ayrıldı.
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