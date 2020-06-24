Kaftancıoğlu'ndan CHP İstanbul İl Yönetimi üyelerine önemli çağrı

24 Haziran 2020 Çarşamba, 15:47

5 ayrı suçlamayla 9 yıl 8 ay 20 gün hapse mahkum edilen Canan Kaftancıoğlu'nun cezası onandı.

Kaftancıoğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı üyelerine kısa mesaj ile bir çağrıda bulundu.

Kaftancıoğlu tarafından tüm üyelere gönderilen mesajda "Lütfen hepiniz oldugunuz yerde calismalariniza yogun bir sekilde devam edin" ifadeleri yer aldı.

Mesajın tamamı şu şekilde:

"Degerli örgütüm;

Hepinizin duygu ve hissiyatini anliyorum, yanimda oldugunuzu biliyorum. Bu sürecte benim icin yapabileceginiz en degerli sey bulundugunuz ilcelerdeki calismalarinizi devam ettirmektir. Lütfen hepiniz oldugunuz yerde calismalariniza yogun bir sekilde devam edin.

Dr. Canan KAFTANCIOGLU Istanbul Il Baskani"