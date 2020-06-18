Kaftancıoğlu’ndan hükümete YKS uyarısı: Sınavlara girecek öğrencilere ve gözetmenlere test yapılsın

18 Haziran 2020 Perşembe, 14:38

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihinin iki kez değiştirilmesine ve salgın döneminde gerçekleştirilecek olmasına karşı öğrencilerin tepkisi devam ediyor. YKS, salgın nedeniyle önce 25-26 Temmuz tarihine ertelenmiş ancak AKP’li Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan, turizm sezonunun başlaması için sınav tarihinin 27-28 Haziran’a alındığını açıklamıştı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı da salgının merkezi durumunda olan İstanbul’da hem gençlerin hem de ailelerinin sınavla ilgili talep ve tepkilerini dinlemek amacıyla saha çalışması ve online araştırma gerçekleştirdi. CHP’nin İstanbul’daki 39 ilçe örgütü, salgın koşullarının gerektirdiği kuralları gözeterek iletişime geçtiği öğrencilere ve velilere bazı sorular yönelterek söz konusu kararla ilgili onların düşüncülerini ve taleplerini dinledi. CHP İstanbul İl Başkanlığı aynı zamanda internet sitesi üzerinden de aynı sorularla öğrenci ve velilerin sınav tarihiyle ilgili görüşlerini ve taleplerini topladı.

CHP’nin bugün yayınladığı Geleceğimiz Gençlerimiz Raporu’na göre 8 Mayıs ile 16 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalara 14 bin 539 öğrenci ve 3 bin 912 veli katıldı. “YKS'nin tekrar ileri bir tarihe ertelenmesini ya da alınan son kararın geri çekilmesini istiyor musunuz?” sorusuna çalışmaya katılan 18 bin 451 öğrenci ve veliden yüzde 98,2’si “Evet” yanıtı verdi. Öğrenci ve velilerin sınav tarihinin öne çekilmesiyle ilgili en büyük kaygılarından biriyse Koronavirüs salgını. Çalışmada “Salgın koşullarında gerçekleştirilmesi muhtemel YKS'ye güvenle girmek mümkün olacak mı?” sorusunu katılımcıların % 96,5’i Salgın koşullarında sınav gerçekleştirilmemelidir” şeklinde cevapladı.

Öğrencilerin, “Sınav tarihinin 1 ay erkene çekilmesine ilişkin kararı, neden desteklediğinizi ya da desteklemediğinizi kısaca anlatır mısınız?” sorusuna verdikleri yanıtlardan bazıları ise şöyle:

- “Babam KOAH hastası ben çok endişe ediyorum virüsün babama bulaşmasından. Aslında sayfalar dolu şey yazarım ama fayda etmeyecek. Psikolojik olarak bittim tükendim.”

- “Benim babam ve ablam virüse yakalandı ve ben üç hafta boyunca stresle ders çalışamadım. İnternetten deneme siparişi veriyoruz geç geliyor. Her şeyimiz aksadı. Şimdi 30 gün geriye çektiler bir netin hayatımızı belirlediği bir sınavda kaç gün geriye atarak hakkımızla oynadılar. Lütfen sınav tarihi 25-26 Temmuz’da yapılsın.”

- “Desteklemiyorum çünkü sınavda sınavım nasıl geçer kaygısı yerine acaba virüsü kaptım mı? Beni öldürür mü? Ailemden biri benim yüzümden bu hastalığı kapıp acı çeker mi ya da her şeyden kötüsü ölür mü kaygısını yaşamak istemiyorum. Çok korkuyorum sevdiğim birini kaybetmekten.”

- “Turizm, geleceğimizden daha değerli değil. Biz gençler olarak bu dönemde ne yapacağımızı şaşırdık. Yaşam mücadelesi verirken aynı zamanda sınav stresi yaşıyoruz. Ailemden vefat edenler oldu, onların acısı ayrı bir yandan da sınav. Çok zor durumdayım.”

- “Biz kobay değiliz. Tüm planlarımızı 25-26 Temmuz tarihine göre yapmıştık. Şimdi çok sıkıntı çekiyoruz. Ben gözlük takıyorum ve maske takınca gözlük camlarım buğulaşıyor. Bu şekilde sınavı yapabileceğimi düşünmüyorum.”

“GENÇLER İKTİDARA RAĞMEN BAŞARACAKLAR”

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu da raporla ilgili yaptığı değerlendirmede siyasi iktidarı eleştirdi. Kaftancıoğlu, sınava girecek gençlerin ve ailelerin en önemli kaygısının Koronavirüs salgını olduğunu belirterek iktidarı kamuoyuna güven verecek tedbirleri almaya ve açıklamaya davet etti. Kaftancıoğlu, “İktidar turizm uğruna gençlerin geleceğini feda ediyor. Sınava hazırlanan öğrencilerin neredeyse tamamı salgın nedeniyle endişeli ve programlarının altüst olmasından dolayı aşırı stresli. İktidar ise tüm bunları gördüğü, duyduğu halde bildiğini okumaya devam ediyor. Gençlerle inatlaşmaktan vazgeçmeleri gerekir. Sınav bu şartlarda gerçekleşecekse de gençlerin kaygılarını azaltmak, kamuoyuna güven vermek için bir kez olsun planlı, programlı hareket etmeliler. Gençler iktidara rağmen bu engeli de aşacaklar ve başaracaklar” dedi.

KAFTANCIOĞLU: COVİD-19 TESTİ YAPILSIN

Kaftancıoğlu, siyasi iktidara hem bir uyarıda hem de bir çağrıda bulunarak “Sınava girecek tüm öğrencilere ve sınavda görev alacak gözetmenlere Covid-19 testi yapılsın. Covid-19 hastası olduğunun farkında olmayanlar, sınav yerlerinde salgının yayılmasına sebep olabilir” diye konuştu.