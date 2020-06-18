LGS ve YKS günlerinde sınırlı sokağa çıkma yasağı

Sağlık Bakanı Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla LGS ve YKS günlerinde sınırlı bir sokağa çıkma yasağı kararı alındığını duyurdu.

DHA
18 Haziran 2020 Perşembe, 12:59
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "LGS ve YKS günlerinde sağlanması gereken şartlar konusunda Bilim Kurulumuz tavsiye kararı aldı. Sınava gidiş ve dönüş saatlerinde dışarıda yoğunluk olmaması, günün gençlere ayrılması için Sn. Cumhurbaşkanımız sınırlı bir sokağa çıkma yasağı yönünde talimat verdiler" dedi.



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