Kaftancıoğlu'ndan, Özlem Zengin'e destek: Saldırı kabul edilemez
AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in, sosyal medyada hakkındaki hakaret içerikli paylaşımlara tepki göstermesine CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan destek geldi. Kaftancıoğlu, ''Öznesi kim olursa olsun nereden gelirse gelsin kadınlara cinsiyetçi saldırılar karşısında amasız, fakatsız tutum sergilemek marifet değil sorumluluktur'' ifadelerini kullandı.
AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, sosyal medyada hakkındaki hakaret içerikli paylaşımlara tepki göstererek, "Bir kadın olarak çok sistematik saldırıya uğruyorum. Bu, yaklaşık iki aydır devam ediyor. Böyle bir olay karşısında bütün kadınların birleşmesi lazım. Tuhaf ama Türkiye'de böyle olaylar karşısında kadınlar daha zor birleşiyorlar" dedi.
Sosyal medya hesabı üzerinden Zengin'in tepkisine destek veren CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, ''Öznesi kim olursa olsun nereden gelirse gelsin kadınlara cinsiyetçi saldırılar karşısında amasız, fakatsız tutum sergilemek marifet değil sorumluluktur. Özlem Zengin’in kadına karşı cinsiyetçi ve kadını değersizleştiren ifadeleri de kendisine yapılan c. saldırı da kabul edilemez'' ifadelerini kullandı.
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