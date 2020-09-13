Kaftancıoğlu'ndan tepkiler üzerine "Atatürk" açıklaması

13 Eylül 2020 Pazar, 17:03

Sözcü Gazetesi yazarı Serpil Yılmaz bugünkü köşe yazısında, internet ortamında yapılan Taksim Toplantıları'nın onur konuğu olan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Atatürk’e atfen üç kez “Gazi Mustafa Kemal” ifadesini kullandığını yazdı.

Eski TBMM Başkanvekili Uluç Gürkan'ın, Kaftancıoğlu’na “Atatürk adını kullanmamak tercihiniz mi?” diye sorması üzerine Kaftancıoğlu'nun da, “Kişilerin isimlerinden söz ederken, belirli alışkanlıklarla bunların özel atıflarla kategorize edilmesine karşıyım. Yıllardır kullandığım gibi bu şekilde ifade etmek, kendimi ait hissettiğim bir ifade olduğu için tercih ediyorum” yanıtını verdiğini aktardı.

Kaftancıoğlu'nun, "Ben 'Atatürk değil, Gazi Mustafa Kemal derim" ifadeleri üzerine CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, eski CHP milletvekilleri Barış Yarkadaş, Hüsnü Bozkurt, Haluk Pekşen gibi isimler tepki gösterdi.

Kaftancıoğlu, tepkilerin ardından Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Kaftancıoğlu, "Böylesi bir dönem ve gündemde, bu açıklamayı yaptırmak zorunda bırakanları; 'Atatürk hayatta olsaydı önce sizleri ve klavye Atatürkçülerini sopayla kovalardı' (böyle referanslarda onların hakkı:)) ) diyerek vatandaşın aklına, vicdanına ve hafızasına teslim etmiş olayım..." ifadelerini kullandı.

Kaftancıoğlu ardından yazılı açıklamasını, sosyal medya hesabından paylaştı.