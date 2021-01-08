Soylu'dan Kaftancıoğlu'na: Militan ruhlu, orada ne işi var?

08 Ocak 2021 Cuma, 11:24

İçişleri Bakanı Soylu, Foça 7'nci Jandarma Komando Alayı yemin töreninde açıklamalarda bulundu.

Boğaziçi Üniversitesi'ne AKP'li Melih Bulu'nun atanması sonrası yaşanan protestolara ilişkin konuşan Soylu, Soylu, "Farklı kisveler altında demokrasiyi Truva atı olarak kullanarak tezgahlanmış, devletimizin saygınlığını, itibarını, bizatihi devletin kendisini hedef alan, milletin devletine olan sevgisini, sadakatini, inancını hedef alan çok cepheli taarruzla karşı karşıyayız" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu da hedef alan Soylu, "Buradan sormak istiyorum, bir siyasi parti il başkanının, üniversitedeki bir rektör atamasında oranın önüne terörle iltisaklı militanlarıyla beraber gelenlerin içerisinde ne işi var? Bu ülke, çok badire geçirdi, çok zorluklardan geçti, bu tip militan ruhlu insanları da ülkenin huzurunu bozmak isteyen siyasileri de çok gördü. Ama bu tezgaha bu ülke bir kez daha düşmez. Vandallar gibi üniversitenin kapısını kırdılar, orası bilim yuvası" ifadelerini kullandı.

KAFTANCIOĞLU'NDAN SOYLU'YA YANIT

Kendisini hedef alan Soylu Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla yanıt veren Kaftancıoğlu şu ifadeleri kullandı:

"CHP’si ve CHP’li il başkanları illerindeki tüm kesimlerin sorunlarıyla ilgilenir, takipçisi olur ve haklı mücadelenin yanında yer alırlar. Kibir göstermez davetlere de icabet ederler. Kıskanmayın ne olur, çalışın sizin de bizler gibi il başkanlarınız olur:))"