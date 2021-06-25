KAGİDER ile Finish rol modellerin hikâyelerini anlatacak

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ile Finish, rol model kadınların cesaret ve ilham veren hikâyelerinin geniş kitlelerce duyulması için “Cesaret Veren Kadınlar” projesini hayata geçirdi.

Şehriban Kıraç
25 Haziran 2021 Cuma, 04:00
KAGİDER ile Finish rol modellerin hikâyelerini anlatacak
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Gerçekleştirilecek proje ile zorluklara göğüs gererek özgüvenle yola çıkmış ve başarıya ulaşmış kadınların hikâyeleri ile başka kadınlara ilham verilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda YouTube’da kurulan “Cesaret Veren Kadınlar” kanalı üzerinden hayatın farklı alanlarında kendilerini başarılarıyla var etmiş kadınların hikâyeleri yayımlanıyor.

Pandeminin etkisiyle yaşanan ekonomik sorunlardan en fazla kadın girişimcilerin etkilendiğine dikkat çeken KAGİDER Başkanı Emine Erdem, “Kadın girişimcilerin yüzde 76’sı salgında zorlandı, yüzde 68’inin iş hacmi azaldı, yüzde 55’i geçici olarak faaliyet durdurdu. Kadınlarda istihdam kaybı ciddi oranda” dedi.


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