Kağıthane'de iki aile birbirine girdi, polis havaya ateş açtı
İstanbul Kağıthane'de iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 9 kişi yaralandı. Polisin havaya ateş açıp biber gazı sıkarak durdurduğu kavgada çok sayıda kişi de gözaltına alındı.
İstanbul'un Kağıthane ilçesi Merkez Mahallesi'nde aralarında anlaşmazlık çıkan iki aile karşı karşıya geldi. Saat 12.30 sıralarında yaşanan tartışma sırasında taraflar taş ve sopalarla birbirine girdi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis geldi. Polis ekipleri yetersiz kalınca takviye ekipler de gelip kavgayı ayırmaya çalıştı.
POLİS HAVAYA ATEŞ AÇIP BİBER GAZI SIKTI
Polisin tarafları gözaltına almaya çalıştığı sırada bazı kişiler direnince, polis havaya ateş açıp biber gazı sıkarak olayı yatıştırmaya çalıştı.
9 KİŞİ YARALANDI, ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINDA
Kavga sürerken, olaya karışanlardan biri, polisin belindeki silahı almaya çalıştı. Kavgada 9 kişi yaralanırken polis ekipleri tarafları birbirinden uzaklaştırmayı başardı. İki taraftan da gözaltına alınanlar polis merkezine götürülürken yaralılar da çevre hastanelere kaldırıldı.
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