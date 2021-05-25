Taksici ve müşteri arasında 'kısa mesafe' kavgası kamerada

25 Mayıs 2021 Salı, 09:43

Olay, Fatih Çarşamba Mahallesinde bugün sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre taksiye binen yolcu, kısa mesafe gittikten sonra ücretini ödeyerek inmek istedi. Bu duruma sinirlenen taksi şoförü, yolcu ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine ikili mahalle ortasında birbirini yumruklamaya başladı. Çevrede bulunan vatandaşlar olaya müdahale ederek iki tarafı ayırdı.

O ANLAR ANBEAN KAMERALARA YANSIDI

Öte yandan, ikilinin birbirini darp etme anları çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.