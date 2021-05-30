<p>Taksim Meydanı'nda kemerlerin çıkarılıp tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı sivil polisler ayırdı. Özel Harekat polisinin de devreye girmesiyle kavgaya karışan 2 turist ve onlara saldıran 4 kişi gözaltına alındı.&nbsp;</p>
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Taksim Meydanı'nda kemerlerin çıkarılıp tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı sivil polisler ayırdı. Özel Harekat polisinin de devreye girmesiyle kavgaya karışan 2 turist ve onlara saldıran 4 kişi gözaltına alındı. 

<p>Olay, dün saat 15.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre Taksim Meydanı'nda oturup sohbet eden 2 turis ile yanına gelen kişiler arasında bilinmeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda 4 kişi araya aldıkları turisti kemer kullanıp tekme tokat dövdü. Arkadaşını korumaya çalışan diğer turist de kemerle kovalandı.</p>
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Olay, dün saat 15.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre Taksim Meydanı'nda oturup sohbet eden 2 turis ile yanına gelen kişiler arasında bilinmeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda 4 kişi araya aldıkları turisti kemer kullanıp tekme tokat dövdü. Arkadaşını korumaya çalışan diğer turist de kemerle kovalandı.

<p>Turist yerde tekmelenirken anında olaya müdahale eden sivil polisler saldırgan 4 kişiyi gözaltına aldı. Darp edilen turistin arkadaşı da bu sırada arkadaşını dövenlerin üstüne yürümesiyle kavga yeniden alevlendi.&nbsp;</p>
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Turist yerde tekmelenirken anında olaya müdahale eden sivil polisler saldırgan 4 kişiyi gözaltına aldı. Darp edilen turistin arkadaşı da bu sırada arkadaşını dövenlerin üstüne yürümesiyle kavga yeniden alevlendi. 

<p>Bu sırada devreye giren Özel Harekat polislerinin de desteğiyle saldırgan 4 kişi ve 2 turist yere yatırılıp kelepçelenerek etkisiz hale getirildi.</p>
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Bu sırada devreye giren Özel Harekat polislerinin de desteğiyle saldırgan 4 kişi ve 2 turist yere yatırılıp kelepçelenerek etkisiz hale getirildi.

<p>Meydanda toplanan vatandaşlar olan biteni izlerken, polis tarafları aracın ayrı bölümlerine alarak polis merkezine götürdü.&nbsp;</p>
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Meydanda toplanan vatandaşlar olan biteni izlerken, polis tarafları aracın ayrı bölümlerine alarak polis merkezine götürdü. 

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