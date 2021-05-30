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Olay, dün saat 15.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre Taksim Meydanı'nda oturup sohbet eden 2 turis ile yanına gelen kişiler arasında bilinmeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda 4 kişi araya aldıkları turisti kemer kullanıp tekme tokat dövdü. Arkadaşını korumaya çalışan diğer turist de kemerle kovalandı.
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