Kahire’den Atina’yı yatıştırma manevrası

10 Mart 2021 Çarşamba, 02:00

Yunan basınında Mısır’ı “kalleşlikle, sinsi oyunlarla” suçlayan yorumlar dikkat çekerken Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias önceki gün Mısırlı mevkidaşı Semih Şukri ile bir araya gelmişti. Dendias, Kahire’nin Türkiye’nin BM’ye bildirdiği kıta sahanlığı sınırlarını dikkate alarak 18 numaralı parselde ilan ettiği ruhsat ihalesi duyurusunun sonrasında Mısır’a gideceğini duyurmuştu. Ankara’dan Kahire’ye yönelik ılımlı mesajlar da dikkat çekmişti, Yunan basınında Dendias’ın Mısır ziyaretinin ardından “Kahire ile pürüzlerin giderildiği” ifadeleri yer aldı. Dendias’ın Kahire teması sonrasında yaptığı açıklamada, “Mısır’ın açıkladığı üç keşif sahasından birine yönelik ‘teknik’ sorunun iki taraftan uzmanların istişareleri sonucu çözüldüğünü” söylediği aktarıldı.

‘YENİ HARİTA YAYIMLADI’

Öte yandan Kathimerini gazetesi, Mısır Petrol ve Madeni Kaynaklar Bakanlığı’nın bölgeye ilişkin yeni bir harita yayımladığını duyurdu. Habere göre, yeni haritada da 18. parsel bulunuyor, fakat önceki haritada 28. meridyenin doğusuna uzanırken yeni haritada 28. meridyenle sınırlanmış durumda. Yeni harita gelişmesiyle ilgili Yunan sosyal medya paylaşımlarında 18. parselin tam olarak 28. meridyenin doğu sınırında durması için dikey olarak kesildiğinden söz edilirken, Arap basınında Kahire’nin geri adım attığı ve Türkiye’nin hak iddia ettiği 28. meridyenin doğusuna dair Yunanistan’ın itirazlarını kabul ettiği savunuldu. Arab News, “Mısırlı diplomatlar, Kahire’nin D. Akdeniz meselelerini Türkiye ile görüştüğü söylentilerinin doğru olmadığını belirtti” iddiasını aktardı.

Yeni haritaya ilişkin kimi yorumda ise Mısır’ın Yunanistan baskısıyla bir parselde geri adım attığı ancak Türkiye’nin kıta sahanlığına aykırı bir durumun olmadığı görüşü dile getiriliyor.

ÇELİK: YENİ DURUM VAR

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, dün partisinin MYK toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, “Akdeniz’de yeni bir durum var. Sadece gaz meselesi değil, Suriye meselesi söz konusu olduktan sonra Akdeniz’de neredeyse bütün dünyanın savaş gemileri yerleşmişti. Hidrokarbon hareketlilik kıyıdaş ülkelerin ortak formüller bulmasını gerektiriyor. Mısır’la bunları konuşabilecek zeminlerimiz vardır. Türkiye geçmişteki ilkeli tutumundan vazgeçmiş değildir. Bu, karşılıklı olarak aynı yaklaşımın söz konusu olmasına bağlıdır” dedi. Mısır’ın Türkiye’nin kıta sahanlığı sınırlarını kabul ettiği haberlerinin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “İlişkilerimizin seyrine göre müzakere ederek Mısır’la bir anlaşma imzalayabiliriz” demişti.