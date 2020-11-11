Kahramanmaraşspor-Sarıyer: 0-0
Kahramanmaraşspor, sahasında konuk ettiği Sarıyer ile 0-0 berabere kaldı.
Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) -
STAT: 12 Şubat
HAKEMLER: Ali Kandemir, Vural Gül, Vedat Hoşnam
KAHRAMANMARAŞSPOR: Murat, Mert, Erdi, Hüseyin, Halil, Emin, Kadir, Gökhan(Dk.56 Recep), Yakup, İsa, Talha
SARIYER: Ali, Şaban, Savaş, Furkan(Dk.69 İlyas), Ömer(Dk.86 Bertuğ), Okan, Nuri, Mahmut, Mehmet, Oğuz, Bertul(Dk.69 Fatih)
SARI KARTLAR: Hüseyin, Talha, İsa (Kahramanmaraşspor) Bertul, Mahmut (Sarıyer)
Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'un 9'uncu haftasında Kahramanmaraşspor, sahasında konuk ettiği Sarıyer ile 0-0 berabere kaldı.
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