Kahramanmaraş’ta amatör bir balıkçı, barajda 'yaşayan fosil' yakaladı
Kahramanmaraş’ta amatör bir balıkçı, baraj göletinde “yaşayan fosil” olarak adlandırılan Mersin balığı yakaladı.
Kahramanmaraş’ta hobi olarak balık avlayan Muhammet Gürocak, Tekir bölgesinde gittiği baraj göletinde oltası ile Mersin balığı tuttu. Gürocak, ilk defa gördüğü balığın koruma altındaki Mersin balığı olduğunu anlayınca yeniden baraj sularına bıraktı.
Balığın koruma altında olduğunu ve neslinin tükenmekte olduğunu öğrendiğini söyleyen Gürocak, “Ben amatör bir balıkçıyım, doğaya ve hayvanlara zarar vermeden belirlenen zamanlarda balık tutmayı seviyorum. Yakaladığım balığı baraj göletinden çıkardım ve bir müddet inceledikten sonra yeniden suya bıraktım” dedi.
Balığın baraj göleti bölgesinde koruma altında üretiminin yapıldığı ve oradan kaçtığı tahmin ediliyor.
Mersin balığıgiller, Acipenseridae familyasını oluşturan ve aralarında sekiz metre uzunluğa ve 1,6 ton ağırlığa kadar varan türleri içeren tatlı su balığı türlerinin adı olarak biliniyor.
Mersin balıklarının yüksek bir su kalitesine ihtiyaçları olduğu için, kirlenen ırmaklardan dolayı 20'inci yüzyılda batı Avrupa’da nesli neredeyse tamamen tükendi.
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