Kahramanmaraş'ta 'Başkomiser Murat' tutuklandı
Kahramanmaraş’ta dolandırıcılık yaptığı tespit edilen ve kendilerini başkomiser olarak tanıtan 2 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Onikişubat ilçesinde Nefel Ç. (36) isimli şahsı arayan dolandırıcılar kendilerini, 'Başkomiser Murat' olarak tanıtıp adının suç olaylarına karıştığını 15 bin lira para vermeleri karşılığında kendisini temize çıkaracaklarını ayrıca kendisini ajan yapacaklarını söyledi.
DOLANDIRICILARA İNANDI
Dolandırıcıların sözlerine inanan mağdur, 2 bin
lirasının olduğunu söyleyerek parayı dolandırıcılara teslim etti. Asayiş Şube
Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri,
dolandırıcılarla irtibatı koparmadan 2 şüpheliyi de kıskıvrak yakaladı.
Olayın şüphelileri olan Yusuf K. (43) ve Ahmet Ü. (48) isimli şahısların
birçok kaydı olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki
işlemlerin akabinde adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim
edildi.
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