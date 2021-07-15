Zeytinburnun'da tartıştığı kişiyi silahla öldüren şüpheli polise teslim oldu
Zeytinburnun'da çıkan tartışmada Sinan K.'yı (21) silahla ateş ederek öldürdüğü iddia edilen Mehmet. C.Ç. (24) polise teslim oldu. Şüpheli Mehmet C.Ç. adliyeye sevk edildi
Olay 26 Haziran'da Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddaya göre; şüpheli Mehmet C.Ç ve eşi A.Ç.'nin, H. ismindeki kız arkadaşlarıyla, H.'nin babasına ait mekana gelip gitme konusunda aralarında küfürleşmeye varan tartışma yaşandı.
Bu olay üzerine H.'nin erkek arkadaşı Abdulkadir U.(21) Mehmet C.Ç.'yi telefonla arayarak tehdit etti. Daha sonra Mehmet C.Ç. ile olay yerinde buluşmak için sözleşen Abdulkadir U. yanına arkadaşı Sinan K.'yı da alarak gitti.
Olay yerinde çıkan kavgada Sinan K., Mehmet C.Ç. tarafından silahla ateş edilmesi sonucu yaralandı. Mehmet C.Ç. olay yerinden otomobille kaçarken, yaralanan Sinan K. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, Barış A.'nın (33) şüpheli Mehmet C.Ç.'nin arkadaşı olduğunu, şüpheli Mehmet C.Ç.'yi ve olayda kullanan silahı saklayan kişi olduğunu tespit etti.
Şüpheli Mehmet C.Ç. önceki gün polise giderek teslim oldu. 2 şüpheli de adliyeye sevk edildi.
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