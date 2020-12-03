Kahramanmaraş’ta otelde silahlı saldırı: 2 polis yaralandı
Kahramanmaraş’ta bir otelde meydana gelen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 2 polis yaralandı.
Olay, saat 11.15 sıralarında Milli Egemenlik Caddesi üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi. Otelde sebebi bilinmeyen olaya müdahale eden polis ekiplerine kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateş açıldı. Açılan ateş sonucu 2 polis memuru yaralandı.
İhbarla yaralı polisler, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otel çevresini ablukaya alan özel harekat ekipleri şüpheli veya şüphelileri yakalamak için otele operasyon düzenledi. İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu da olay yerine gelerek gelişmeleri takip etmeye başladı.
En Çok Okunan Haberler
- Özgür Özel'den Hulusi Akar'a sert cevap
- Erdoğan'ın oğlu Burak Erdoğan askerlik yaptı mı?
- AİHM'den Türkiye kararı
- Uykusuz'dan dikkat çeken 'Katar' kapağı
- Medipol'den, ölen hamile kadın hakkında açıklama
- Babacan'dan Ayhan Bilgen açıklaması
- AKP ve İsmailağa'nın hedefindeki Öztürk'e 'ölüm' mesajı
- Erdoğan'ın ses kaydını paylaştı: Sen kim ordu kim?
- O ses kaydını dinledim
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
Video Haberler
- 9 yaşındaki çocuğun anlattıkları dehşete düşürdü
- Pendik’te köpeğe çarpan taksici kaçtı
- 2 bin yıllık gladyatör rölyefinin sırrı çözüldü
- Depremin merkez üssündeki panik anları kamerada
- Önce lastiği patlattı, sonra 253 bin 500 lirayı çaldı
- Kısıtlamayı ihlal eden boksör, gazetecinin burnunu kırdı
- Habertürk Tv'den RTÜK'e tepki
- Eşini bıçaklayan Rus modele 15 yıl hapis cezası
- Sokağa çıkma kısıtlamasında rezaletin görüntüleri!
- DHA muhabirinden unutulmayacak ceza
En Çok Okunan Haberler
- Özgür Özel'den Hulusi Akar'a sert cevap
- Erdoğan'ın oğlu Burak Erdoğan askerlik yaptı mı?
- AİHM'den Türkiye kararı
- Uykusuz'dan dikkat çeken 'Katar' kapağı
- Medipol'den, ölen hamile kadın hakkında açıklama
- Babacan'dan Ayhan Bilgen açıklaması
- AKP ve İsmailağa'nın hedefindeki Öztürk'e 'ölüm' mesajı
- Erdoğan'ın ses kaydını paylaştı: Sen kim ordu kim?
- O ses kaydını dinledim
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı